Googlebook : Google dévoile sa gamme de laptops IA premium autour de Gemini !

Google a officialisé hier, lors de son Android Show, une toute nouvelle catégorie de PC : les Googlebook. Successeurs spirituels des Chromebooks, ces laptops sont conçus de A à Z autour de Gemini Intelligence pour une expérience ultra-personnalisée, proactive et parfaitement intégrée à l’écosystème Android.

Un OS hybride Android + ChromeOS

Les Googlebook ne tournent ni sur ChromeOS pur ni sur Android seul, mais sur une nouvelle fondation qui fusionne le meilleur des deux mondes. Résultat : fluidité desktop, sécurité renforcée et accès complet aux applications Android directement sur le laptop.

Magic Pointer : le curseur qui devient intelligent

Finie la simple flèche ! Google remplace le curseur traditionnel par le Magic Pointer. Il suffit de l’agiter pour activer Gemini, qui analyse instantanément ce que vous pointez :

Pointez une date dans un email → création automatique de réunion

Sélectionnez deux images → visualisation combinée immédiate

Outils « Ask », « Compare » et « Combine » disponibles en un geste

Gemini devient ainsi un véritable assistant contextuel intégré à l’interface.

Autres fonctionnalités phares

Create My Widget : demandez à Gemini de créer des widgets personnalisés en langage naturel. Il peut puiser dans Gmail, Calendar, le web… pour générer un dashboard sur mesure (ex. : suivi complet d’un voyage).

: demandez à Gemini de créer des widgets personnalisés en langage naturel. Il peut puiser dans Gmail, Calendar, le web… pour générer un dashboard sur mesure (ex. : suivi complet d’un voyage). Intégration profonde avec les smartphones Android : App Cast : lancez directement vos apps mobiles sur le Googlebook (comme le mirroring iPhone, mais plus natif). Comme la recopie de l'iPhone. Quick Access : accédez aux fichiers de votre téléphone sans transfert ni synchronisation manuelle.

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Design premium et partenaires

Google collabore avec Acer, ASUS, Dell, HP et Lenovo pour les premiers modèles. Ils seront proposés dans de multiples formats et tailles, avec une finition haut de gamme. Signature visuelle : une glowbar lumineuse sur le capot, qui rend les Googlebook immédiatement reconnaissables.

Prix et disponibilité

Pas d’annonce officielle sur les tarifs, mais Google insiste sur le positionnement premium. Ils pourraient concurrencer directement le MacBook Neo d’Apple (à partir de 499 $ en version éducation) tout en misant sur la qualité de construction et l’IA native.



Les premiers Googlebook arriveront cet automne 2026.

Googlebook vs MacBook vs Copilot+ PC

Google tente de créer une alternative crédible aux MacBook (écosystème Apple) et aux PC Windows Copilot+ en misant tout sur Gemini + Android. Un choix audacieux qui pourrait séduire les utilisateurs déjà dans l’écosystème Google.



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