Google modernise tous ses icônes avec un nouveau design en dégradé

Google prépare une refonte majeure et complète des icônes de ses applications Workspace, avec un nouveau design basé sur des dégradés et des couleurs plus distinctes.

Google refond toutes ses icônes Workspace : adieu les quatre couleurs, bonjour les dégradés

Google s’apprête à opérer l’un des changements visuels les plus radicaux de son histoire récente. Selon des sources proches du dossier rapportées par 9to5Google, l’ensemble des applications Workspace va bénéficier d’un redesign complet de ses icônes, dans la lignée du traitement en dégradé déjà appliqué au logo Google, à Gemini, Photos et Maps au cours des derniers mois.



Le changement le plus visible est sans doute l’abandon d’une règle qui semblait intouchable : finies les icônes qui tentaient d’intégrer à tout prix les quatre couleurs historiques de la marque (rouge, jaune, bleu, vert). La nouvelle charte visuelle mise sur la distinction et la lisibilité. Chaque application hérite d’une couleur dominante claire, et le cadre rectangulaire qui uniformisait les icônes disparaît pour laisser place à des formes plus libres et plus grandes.

image 9To5Google

Gmail conserve son enveloppe en forme de M, légèrement plus arrondie, avec le rouge comme couleur principale. C’est la seule application à maintenir les quatre couleurs Google, ce qui lui confère une identité immédiatement reconnaissable. Google Calendar fait quant à lui un pas en arrière assumé, en revenant à un design skeuomorphique qui rappelle les anciens calendriers à effeuiller, avec le bleu en vedette. Un choix nostalgique plutôt inattendu.



Du côté de Google Drive, le rouge disparaît complètement au profit du trio vert-jaune-bleu. Les icônes de Docs, Sheets et Slides suivent leurs couleurs habituelles, mais Sheets et Slides basculent en format paysage, ce qui reflète mieux la disposition réelle de ces outils. Google Meet abandonne le vert pour un jaune surprenant, et Google Chat adopte une bulle de message arrondie, à la fois plus douce et plus accueillante.



Ce grand ménage iconographique est clairement teinté de l’influence de l’IA : les dégradés choisis rappellent l’esthétique de Gemini et symbolisent l’intégration croissante des fonctionnalités intelligentes dans ces applications du quotidien. Un lifting d’envergure qui devrait progressivement toucher les utilisateurs iOS dans les semaines à venir.