Amazon prépare un smartphone centré sur Alexa et l'IA

Plus d'une décennie après l'un de ses échecs les plus retentissants, Amazon envisage de retenter sa chance sur le marché des smartphones. Le projet, baptisé en interne "Transformer", est développé au sein d'un groupe baptisé ZeroOne, dirigé par J.Allard, ancien cadre Microsoft connu pour avoir travaillé sur la Xbox et le Zune. Aucune date de lancement n'est confirmée, et le projet pourrait très bien être abandonné en cours de route.

Le spectre du Fire Phone

En 2014, Amazon lançait le Fire Phone sous l'impulsion directe de Jeff Bezos. L'idée était ambitieuse : un smartphone centré sur le shopping, capable de rivaliser avec Apple et Samsung. La réalité fut bien moins flatteuse. Le Fire OS manquait d'applications, la technologie 3D multi-caméras vidait la batterie à toute vitesse, et l'appareil surchauffait régulièrement. Résultat : Amazon a soldé l'appareil à 159 dollars avant de l'enterrer au bout de 14 mois, avec une dépréciation de 170 millions de dollars sur les stocks invendus.

Pourtant, la tentation d'un smartphone n'a jamais vraiment disparu. Amazon a construit patiemment son écosystème d'appareils personnels avec la Fire TV, les enceintes Echo et Alexa, cherchant à s'installer au coeur du quotidien de ses utilisateurs. Un smartphone aurait représenté la pièce maîtresse de ce dispositif, un accès permanent et intime aux habitudes de consommation de ses clients. La donnée, c'est le nerf de la guerre.

L'IA comme nouvelle carte à jouer

Avec "Transformer", Amazon change d'angle. L'intelligence artificielle serait au centre du projet, avec Alexa comme assistant principal, sans pour autant constituer le système d'exploitation de l'appareil. L'idée serait même de s'affranchir des boutiques d'applications traditionnelles, remplacées par des mini-apps accessibles directement via l'IA, un peu à l'image de ce que propose déjà ChatGPT.

Amazon s'inspire aussi du Light Phone, un mobile minimaliste à 700 dollars sans app store ni navigateur web, pour explorer une version "dumbphone" de Transformer. Cette approche pourrait séduire comme second appareil, complémentaire à un iPhone ou un Samsung Galaxy déjà en poche.

Le chemin reste semé d'embûches. L'Humane AI Pin et le Rabbit R1 ont tous deux tenté l'aventure de l'IA sans smartphone et se sont plantés. Les utilisateurs d'Alexa Plus (non disponible en France), la version remaniée de l'assistant, se sont plaints de publicités intrusives et de lenteurs. Et le marché mondial des smartphones devrait chuter de 13% en 2026 selon IDC, notamment à cause de la hausse des prix des puces mémoire.

Face à Apple, Google et Samsung, Amazon devra proposer quelque chose de véritablement différent pour convaincre des utilisateurs très attachés à leurs habitudes.



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