🔥 Amazon lance Alexa+ en France : ce que l’IA change vraiment pour les clients

Amazon officialise ce jour le déploiement d’Alexa+ en France. Après des années d’attente, et une exclusivité d'un peu plus d'un an dans les pays anglophones, l’assistant vocal passe enfin dans l’ère de l’intelligence artificielle générative avec une version beaucoup plus intelligente, conversationnelle et utile au quotidien.

Un assistant qui passe enfin à la vitesse supérieure

Clément Monjou, directeur général d’Alexa en France, a rappelé que les Français ont réalisé plus de 17 milliards d’interactions avec Alexa ces trois dernières années. Pourtant, l’ancienne version atteignait clairement ses limites : il fallait parler « robot » et formuler des commandes précises pour être compris. Alexa+ promet de régler ce problème grâce à une refonte complète, juste avant Apple qui nous promet le nouveau Siri depuis deux ans.

Les 5 grandes améliorations d’Alexa+

Amazon met en avant cinq axes majeurs qui font d'Alexa Plus, un vrai bond en avant :

Fluidité conversationnelle : Plus besoin de répéter « Alexa » à chaque fois. L’assistant comprend le contexte, retient le fil de la discussion et tolère les changements de sujet. Réponses bien plus larges : De la recette de riz au lait à la capacité d’emport d’Ariane 6, Alexa+ répond à des questions très variées. Fortement francisé : Entraîné sur l’humour français, l’argot, la gastronomie et les références culturelles locales, avec une nouvelle voix plus expressive. Personnalisation avancée : L’assistant apprend vos goûts et ceux de votre famille. Action dans le monde réel : Réservation de restaurant via The Fork, contrôle complet de la domotique, envoi d’e-mails, gestion d’agenda… 76 % des usages aux États-Unis ne sont pas possibles avec un simple chatbot.

Mistral AI et une architecture multi-modèles

Pour être aussi performant dans toutes les langues, Alexa+ repose sur plus de 70 modèles d’IA différents. Pour le français, Amazon fait largement appel à Mistral AI. Un petit modèle rapide gère les actions simples (allumer une lumière), tandis qu’un modèle plus puissant s’occupe des tâches complexes (organiser un voyage). L’architecture est ouverte via AWS Bedrock, ce qui permet d’intégrer rapidement de nouveaux modèles.

Ce qu’Alexa+ fait que ChatGPT ne peut pas faire

Amazon insiste : Alexa+ n’est pas un chatbot, c’est un assistant ambiant. Il peut agir concrètement dans votre maison et vos applications, là où ChatGPT se contente de donner des réponses textuelles.

Exemple : il peut réserver une table directement via l’API de The Fork sans que vous ayez à ouvrir votre téléphone.

30 exemples d'utilisation

Voici un résumé clair et organisé en 30 points des fonctionnalités à tester avec Alexa+ :



Conversation & Mémoire

Parler naturellement (une seule fois « Alexa » suffit) Changer de sujet sans répéter le mot d’activation Poser des questions sur n’importe quel sujet Demander des actualités françaises en temps réel Faire mémoriser des informations personnelles (anniversaires, préférences, allergies…) Retrouver des infos dans vos documents importés (emplois du temps, modes d’emploi, recettes…)

Organisation quotidienne

Gérer et résumer votre agenda Ajouter des événements ou bloquer des créneaux par la voix Envoyer des e-mails dictés (avec ajustement du ton) Créer des annonces familiales originales Envoyer des annonces dans une pièce spécifique seulement Continuer une conversation commencée sur un autre appareil

Divertissement

Trouver une chanson en la décrivant (paroles, ambiance…) Créer des playlists selon une humeur ou une occasion Obtenir des recommandations de films ou livres Trouver un épisode précis de podcast Déplacer la musique d’une pièce à l’autre facilement Recevoir des suggestions de séries/films sur vos services de streaming Faire office d’encyclopédie du divertissement (ex. : « le film où le gars est bloqué sur Mars »)

Maison connectée

Créer des Routines complexes simplement par la voix Créer des rappels personnalisés pour chaque membre de la famille Programmer des routines saisonnières ou mensuelles Contrôler la maison de façon naturelle (« il fait trop chaud », « rends l’ambiance cosy »…) Créer des routines spécifiques par personne Voir un résumé de ce qui s’est passé à la maison (via caméras Ring)

Vie pratique & Achats

Obtenir des idées de recettes selon vos ingrédients et préférences Ajouter des articles à votre liste de courses par la voix Réserver un restaurant via The Fork Rechercher et comparer des produits sur Amazon de façon conversationnelle Trouver le cadeau parfait et le commander selon le destinataire et son budget

Profils familiaux et reconnaissance vocale/faciale

Alexa+ gère plusieurs utilisateurs grâce à des profils distincts (musique, agenda, préférences). Sur les nouveaux Echo, une reconnaissance faciale locale (activable manuellement) permet à l’assistant de savoir qui lui parle et d’adapter ses réponses.Prix et disponibilité en France

Accès anticipé : disponible dès aujourd’hui (déploiement progressif par vagues)

: disponible dès aujourd’hui (déploiement progressif par vagues) Prix final : 22,99 € par mois

: 22,99 € par mois Gratuit pour les abonnés Amazon Prime

Vous pouvez vous inscrire sur amazon.fr ou acheter une nouvelle enceinte Echo comme l'Echo Show 15 ou les très accessibles Echo Dot pour un accès immédiat. Amazon prévoit également d’étendre Alexa+ au web (navigateur sur Mac et PC) cet été, avec continuité de conversation entre appareils.

Verdict iPhoneSoft

Alexa+ représente la plus grosse évolution de l’assistant depuis son lancement. L’intégration gratuite avec Prime est un argument très fort, et l’approche multi-modèles avec Mistral AI semble bien adaptée au marché français. La phase d’accès anticipé sera décisive : après quelques déceptions aux États-Unis, Amazon veut cette fois prendre le temps de peaufiner l’expérience avant un déploiement massif.



Vous allez tester Alexa+ à la maison ? Qu’est-ce qui vous donne le plus envie dans cette nouvelle version de la domotique ?

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.