Apple explore toujours le rachat de Mistral AI et Perplexity

Apple creuse ses options d'acquisitions stratégiques dans l'intelligence artificielle, avec Mistral AI et Perplexity toujours dans le viseur de Cupertino. Ces discussions internes révèlent les tensions qui traversent l'entreprise concernant sa stratégie IA, entre prudence financière traditionnelle et urgence technologique.

Eddy Cue pousse pour des rachats ambitieux

Le responsable des services Apple mène la charge en faveur d'acquisitions majeures dans l'IA. Eddy Cue défend activement l'idée de racheter des entreprises comme Mistral AI ou Perplexity pour accélérer le développement technologique d'Apple. Cette position fait écho à ses précédentes tentatives d'acquisition de Netflix et Tesla, toutes deux bloquées par Tim Cook.

Cette approche volontariste se heurte néanmoins à la résistance d'autres dirigeants. Craig Federighi, responsable des logiciels, privilégie le développement interne, estimant que les équipes Apple peuvent rattraper leur retard sans recourir à des achats coûteux. Cette divergence illustre parfaitement le dilemme actuel de la firme : investir massivement pour rattraper la concurrence ou maintenir sa traditionnelle prudence financière.

Les enjeux dépassent la simple acquisition technologique. Avec l'accord Google-Apple de 20 milliards de dollars annuels potentiellement menacé par les régulateurs antitrust, Apple pourrait se retrouver contrainte d'intégrer rapidement une alternative de recherche intelligente comme Perplexity pour compenser. On peut imaginer que Perplexity paye Apple pour intégrer son moteur de recherche IA — après tout, Perplexity a bien réfléchi à racheter Google Chrome ou Brave, donc ils ont les moyens.

Mistral et Perplexity, deux profils complémentaires

Mistral AI présente un profil particulièrement séduisant pour Apple. Cette startup parisienne, fondée en 2023, développe des modèles de langage open-weight optimisés pour être plus compacts et efficaces que leurs concurrents américains. Son approche européenne de l'IA, privilégiant la transparence et la sobriété computationnelle, s'aligne naturellement avec les valeurs d'Apple en matière de confidentialité.

Perplexity adopte une stratégie différente mais tout aussi intéressante. Cette entreprise américaine a créé un moteur de recherche conversationnel qui combine modèles de langage et indexation web en temps réel. Sa capacité à fournir des réponses sourcées et transparentes pourrait parfaitement s'intégrer dans l'écosystème Apple, notamment pour remplacer Google Search en cas de rupture réglementaire.

Apple teste actuellement différents modèles externes (Anthropic, OpenAI, Google Gemini) pour la refonte de Siri, révélant une ouverture inédite aux partenariats technologiques. Cette compétition interne pourrait déboucher sur une approche hybride : modèles Apple pour les tâches simples, solutions externes pour les requêtes complexes. Un semi aveu d'échec qui pourrait quand même ravir les utilisateurs dans l'expérience proposée.

La stratégie d'Apple reste officiellement centrée sur des acquisitions modestes, privilégiant l'intégration d'équipes talentueuses plutôt que des rachats milliardaires. Pourtant, la pression concurrentielle pourrait bien forcer Cupertino à réviser ses habitudes financières pour ne pas rater le virage de l'IA générative.



Source