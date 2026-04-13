Le nouveau Huawei Pura X Max ressemble au futur iPhone pliable

Alors que les rumeurs sur le premier iPhone pliable d’Apple s’intensifient, Huawei vient de dévoiler un appareil qui partage curieusement plusieurs similitudes avec le futur smartphone pliable de la marque à la pomme. Voyons tout cela de plus près.

Un format livre similaire à ce qu'Apple prépare

Le Huawei Pura X Max, qui sera lancé en Chine la semaine prochaine d'après le post Weibo officiel, adopte un format « livre » avec un écran très large une fois déplié. Ce design rappelle fortement les descriptions et les maquettes du futur iPhone pliable (souvent appelé « iPhone Fold » ou « iPhone Ultra » selon les dernières fuites).

Un ratio inhabituel dans le monde des pliables

La plupart des smartphones pliables actuels (comme les Galaxy Z Fold ou les Find N d’Oppo) ont un format plutôt allongé. Huawei, avec le Pura X Max, opte pour un écran plus large, proche du ratio 4:3 une fois ouvert, ce qui correspond précisément aux rumeurs concernant l’iPhone pliable d’Apple (écran interne d’environ 7,8 pouces).Lorsqu’il est fermé, le Pura X Max propose un écran externe plus compact, dans un esprit similaire aux 5,5 pouces attendus sur l’iPhone pliable.Ce que l’on sait du Huawei Pura X Max

Triple capteur photo à l’arrière

Design pliable « book-style » avec un écran très large une fois ouvert

Utilisation possible en mode portrait ou paysage

Positionnement haut de gamme

Huawei n’a pas encore communiqué toutes les spécifications techniques, mais les visuels officiels montrent clairement un appareil conçu pour une utilisation polyvalente (productivité, multimédia, etc.).

Apple sur la même voie ?

Selon les dernières rumeurs, l’iPhone pliable d’Apple devrait :

Avoir un écran externe de 5,4 pouces environ

Déployer un écran interne de 7,8 pouces environ (ratio proche d’un iPad mini)

Être équipé d’un châssis en titane ultra-fin

Être commercialisé autour des 2 000 euros.

Certains leakers, dont Digital Chat Station, suggèrent même qu’Apple pourrait l’appeler iPhone Ultra plutôt que « iPhone Fold ».



Samsung serait également en train de préparer un foldable similaire (en plus des Z Fold et Z Flip), tandis qu’Oppo avec son Find N5 reste l’une des références actuelles en matière de design compact et large à la fois.