Google : Aluminium OS fuite en vidéo, le futur concurrent de macOS ?

Google semble enfin prêt à passer à la vitesse supérieure pour ses ordinateurs. Fini le temps où ChromeOS se contentait d'être un simple navigateur amélioré pour le secteur éducatif. Une fuite récente dévoile "Aluminium OS", un système hybride ambitieux qui cherche visiblement à offrir une alternative crédible à Windows et, surtout, à macOS.

Un design qui lorgne sur le Mac

Une vidéo, issue d'un rapport de bug publié par erreur (et rapidement supprimé) sur le Google Issue Tracker, nous donne un premier aperçu concret de ce projet. Testé sur un HP Elite Dragonfly (un Chromebook haut de gamme) ce système tourne sous une version modifiée d'Android 16. L'objectif est clair : fusionner le meilleur d'Android et de ChromeOS pour créer un système d'exploitation de bureau à part entière.

Ce qui frappe immédiatement dans les images récupérées par nos confrères de 9to5Google, c'est l'évolution de l'interface. Google s'éloigne de l'ergonomie mobile pour adopter des codes visuels très proches de ce que vous connaissez sur vos Mac.

On remarque l'apparition d'une barre de statut persistante en haut de l'écran. Elle regroupe l'heure, la date et les réglages rapides (Wi-Fi, batterie, notifications), rappelant inévitablement la barre des menus de macOS ou de certaines distributions Linux. En bas, le dock (ou étagère) reste centré, mais l'ensemble respire davantage la productivité "desktop" que la simple projection d'un écran de téléphone. L'intégration de Gemini, l'IA de Google, semble également centrale, avec une icône dédiée bien visible.

Plus qu'un simple Android sur grand écran

Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas juste d'une mise à jour esthétique. La volonté de Google est ici de tourner la page ChromeOS. L'idée est de proposer une architecture capable de rivaliser techniquement avec les solutions d'Apple et de Microsoft.

Contrairement aux tentatives précédentes souvent maladroites, "Aluminium OS" (son nom de code actuel) semble gérer le fenêtrage et le multitâche avec fluidité. Un détail technique repéré dans la vidéo confirme cette ambition : le navigateur Chrome intégré supporte désormais les extensions de bureau, une fonction absente de la version mobile d'Android.

Google cherche donc à unifier ses forces. En remplaçant ChromeOS par ce système hybride, la firme de Mountain View espère enfin séduire le grand public et les professionnels, et non plus seulement les écoles. Reste à savoir si cette refonte suffira pour convaincre les utilisateurs de MacBook de changer de crémerie lors du déploiement officiel, attendu potentiellement avec la prochaine mise à jour majeure d'Android. En attendant, un peu de concurrence fait du bien.



L'avis de la rédaction :



Il faudrait maintenant que Google s'attaque à un autre problème : le hardware. Ce qui fait la force d'Apple est avant tout le matériel qu'elle maîtrise à 100%, alors que Google doit encore se reposer largement sur des acteurs tiers. On a hâte de tester le nouvel OS de Google et de voir s'il s'approche plus de macOS que de ChromeOS, car là est toute la clé. En définitive, c'est peut-être Windows qui a le plus à craindre avec tous les déboires récents sur ses performances médiocres et l'IA très mal intégrée, sans même citer la connexion quasiment inexistante avec les smartphones et écosystèmes concurrents. Google a une véritable place à prendre, et il ne faudrait pas que cette initiative devienne un énième projet abandonné.