Apple Music 5.2 pour Android apporte Playlist Playground

La principale nouveauté d'Apple Music 5.2, actuellement en bêta sur Android, est Playlist Playground, un outil propulsé par l’IA générative qui permet de créer une playlist en quelques secondes à partir d’une simple idée ou description textuelle.

Playlist Playground

Accessible depuis le coin supérieur droit de l’onglet Bibliothèque, l’interface de Playlist Playground se divise en deux parties : la moitié supérieure pour une création manuelle classique, et une feuille inférieure où saisir un prompt. L’application propose alors des « Idées de playlists » et des « Chansons suggérées » pour inspirer l’utilisateur. Une fonctionnalité concurrente d'AI DJ de Spotify.



En revanche, Playlist Playground ne nécessite pas un appareil compatible avec Apple Intelligence. Cette fonctionnalité d'IA générative pour créer des playlists est disponible sur des iPhones plus anciens, comme l'iPhone 13, sous iOS 26.4 bêta, et même sur Android via Apple Music 5.2.



Bien que propulsée par de l'IA (probablement via des serveurs Apple), elle n'exige pas les capacités hardware spécifiques d'Apple Intelligence, réservées aux modèles récents comme l'iPhone 15 Pro et supérieurs. Cependant, elle semble limitée à certaines régions, comme les États-Unis pour l'instant, et pourrait nécessiter un téléchargement de modèles en arrière-plan.

Le nouveau design des pages albums et playlists

Autre changement majeur : le redesign des pages albums et playlists. L’illustration de couverture s’étend désormais en fond thématique sur toute la page, y compris la liste des titres et les suggestions en dessous, pour une immersion accrue.



Concrètement, le bouton Lecture est centré, Lecture aléatoire devient un cercle à gauche (plus pratique à une main), Télécharger passe à droite, et un menu Partager occupe le coin. Ces ajustements améliorent nettement l’ergonomie sur téléphone.



Sur les pages d’artistes, un badge « Upcoming Concerts » apparaît en haut. En descendant, on trouve la section « All Upcoming Concerts » sous le carrousel Top Videos.

Comment tester la bêta sur Android ?

Cette bêta 5.2 est disponible via le programme de test sur le Google Play Store. La version stable devrait sortir en même temps qu'iOS 26.4.



Par ailleurs, l’application Apple TV sur Android a ajouté un onglet dédié « Formula 1 » dans la barre inférieure, aux côtés de MLS.



Ces mises à jour rapprochent l’expérience Android de celle d’iOS tout en modernisant l’interface et en intégrant l’IA pour une découverte musicale plus fluide.

