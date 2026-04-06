Samsung va arrêter son application Messages sur Android en juillet 2026

Encore un échec logiciel pour Samsung.

L’entreprise a publié une annonce de fin de service pour Samsung Messages, qui sera remplacée par Google Messages. Samsung propose un accompagnement guidé pour faciliter la transition sur Android. De notre côté, on aurait conseillé aux clients de prendre un iPhone, directement !

Dans trois mois

À partir de juillet 2026, il ne sera plus possible d’envoyer des messages via l’application Samsung Messages, sauf vers les numéros d’urgence ou les contacts d’urgence enregistrés sur le téléphone. L’application ne sera plus disponible au téléchargement dans la Galaxy Store après cette date. Les utilisateurs de Galaxy S26 ne peuvent déjà plus la télécharger.



Cette fin de service concerne les appareils Galaxy sous Android 12 et versions ultérieures. Les anciens modèles ne sont pas impactés.

Samsung Messages guidera les utilisateurs vers Google Messages via une notification dans l’application et des instructions à l’écran. Sur Android 14 et supérieur, l’icône de Google Messages se déplacera automatiquement dans le dock de l’écran d’accueil après le changement.

Comment passer à Google Messages ?

Ouvrez ou téléchargez l’application Google Messages. À la première ouverture, un message indique : « Pour utiliser Messages, définissez-la comme application SMS par défaut ». Appuyez sur « Définir comme application SMS par défaut ». Sélectionnez Google Messages (icône blanche avec bulle de conversation bleue). Confirmez en appuyant sur « Définir par défaut ».

Samsung Messages est également supprimée sur les montres connectées sous Tizen OS. Les utilisateurs ne pourront plus consulter l’historique complet des conversations sur leur montre, mais ils pourront toujours lire et envoyer des messages.



Point important :

Sur les Samsung sortis avant 2022, le changement d’application peut temporairement interrompre les conversations RCS. Celles-ci reprendront une fois que les deux interlocuteurs seront passés à Google Messages. Les SMS/MMS restent disponibles pendant cette période.

Samsung met en avant les améliorations de Google Messages :

Sécurité renforcée grâce à la détection de scams par IA et des filtres anti-spam performants.

Messagerie RCS étendue (sur Android et iOS) : partage de photos et vidéos en haute qualité, indicateurs de saisie en temps réel, chats de groupe enrichis.

Fonctionnalités IA avec Gemini : réponses intelligentes, remix de photos, etc.

Connexion multi-appareils fluide entre téléphone, tablette et montre.

En fait, c’est comme iMessage sur iPhone, vous ne trouvez pas ?