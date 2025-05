Google modernise son "G" iconique : place au dégradé de couleurs

Après près de dix ans sans changement, Google vient de discrètement mettre à jour son iconique logo "G". Cette évolution subtile mais significative marque un tournant dans l'identité visuelle de la firme de Mountain View, qui n'avait pas touché à son emblème depuis septembre 2015.

Un dégradé fluide remplace les couleurs en bloc

Le changement principal réside dans le traitement des couleurs. Alors que l'ancien logo présentait quatre sections distinctes (rouge, jaune, vert et bleu), la nouvelle version propose désormais un dégradé continu où les couleurs se fondent harmonieusement les unes dans les autres. Le rouge se transforme progressivement en jaune, qui glisse vers le vert, pour finir en bleu. Cette évolution donne un aspect plus dynamique et moderne à l'icône, tout en préservant sa forme circulaire et sa palette caractéristique.

Ce rafraîchissement s'inscrit dans une tendance esthétique qu'on retrouve déjà dans d'autres produits Google, notamment le branding de Gemini (son assistant IA) et le raccourci du mode IA dans la recherche aux Etats-Unis, qui utilisent des dégradés similaires.

Un déploiement progressif déjà visible sur iOS

Pour l'instant, ce nouveau logo "G" est principalement visible dans l'application Google Search sur iOS et en version bêta sur Android. Le logo principal "Google" à six lettres reste inchangé, de même que les autres produits de l'écosystème comme Chrome ou Maps, bien que ces derniers pourraient potentiellement adopter un style similaire à l'avenir. Basti Ui s'est amusé à imaginer ce que donnerait cette charte graphique appliquée aux autres services de Google :

Cette mise à jour visuelle, bien que mineure, pourrait être le précurseur d'une harmonisation plus large de l'identité graphique de Google, peut-être en lien avec le nouveau langage visuel Material 3 Expressive que la société développe actuellement. Google n'a pour le moment pas communiqué officiellement sur cette évolution, laissant planer le doute sur ses intentions à plus long terme concernant son identité visuelle.

