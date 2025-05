Google dévoile par erreur le design Material 3 Expressive

Google a accidentellement dévoilé sa prochaine refonte majeure d'Android, Material 3 Expressive, dans un article de blog désormais supprimé, repéré par 9to5Google. Décrit comme la mise à jour la plus aboutie à ce jour, elle vise à rendre l'interface plus attrayante et facile à utiliser. Une version archivée de l'article est disponible sur le site Web Archive, pour ceux qui ça intéresse.

Un changement profond sur Android 16 ou 17 ?

Le design, développé à travers 46 séries de recherches impliquant plus de 18 000 participants, utilise la couleur, la forme, la taille et le mouvement pour améliorer l'ergonomie. Google a testé l'attention des utilisateurs, leurs réactions aux designs et leur compréhension de l'interface, en évaluant des éléments comme les indicateurs de progression et la taille des boutons. L'approche Material 3 Expressive permettrait aux utilisateurs de repérer les éléments clés de l'interface jusqu'à quatre fois plus rapidement que le design actuel de Material 3 et bénéficierait à tous les âges, permettant aux plus de 45 ans de naviguer aussi vite que les plus jeunes.

Des fuites récentes suggèrent également des mises à jour de l'interface d'Android, incluant des icônes de barre d'état redessinées, une nouvelle police pour l'horloge et un menu de paramètres rapides remanié, ainsi que des modifications à l'application Horloge. Google n'a pas republié l'article de blog, et le calendrier de l'annonce officielle de Material 3 Expressive reste incertain, soit pour Android 16, soit pour Android 17. Une session dédiée est prévue lors du Google I/O ce mois-ci, juste avant le lancement tant attendu d'iOS 19 dont on dit qu'il changerait d'interface. Apple aurait enfin décidé de faire évoluer son design en s'inspirant de visionOS, le système du Vision Pro qui fait la part belle à la lumière, la transparence et aux effets de flou.

Si tout cela se confirme, nous aurons droit à deux visions radicalement différentes d'une ergonomie sur téléphone. Apple avait dix ans d'avance au départ, pensez-vous que Google est toujours loin derrière sur la question des interfaces homme-machine (IHM) ?