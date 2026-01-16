Sea of Stars : un RPG rétro modernisé bientôt sur iPhone

Développé par le studio Sabotage, connu pour The Messenger, Sea of Stars est un hommage vibrant aux RPG classiques des années 90 comme Chrono Trigger ou Final Fantasy VI. Prévu pour le mois d'avril sur nos iPhone et Android, ce titre modernise la formule au tour par tour avec une narration épique, des combats dynamiques et une exploration fluide, tout en cultivant une nostalgie pixel art irrésistible. Une belle surprise que vous découvrez encore en exclusivité sur iSoft !

Sea of Stars à la sauce mobile

L'histoire suit Valere et Zale, deux Enfants du Solstice maîtrisant les pouvoirs du soleil (feu) et de la lune (glace). Ils doivent fusionner leurs forces pour invoquer la magie d'éclipse et contrer le Fleshmancer, un alchimiste maléfique créant des monstres abjects (mais joliment réalisé).

Le gameplay brille par sa liberté : adieu aux rencontres aléatoires et aux transitions abruptes comme dans les premiers FF ! Déplacez-vous librement dans un monde immersif, affrontez les ennemis en temps réel, et interagissez via cuisine, pêche, chansons ou parties de "Roulette" en taverne. Les combats au tour par tour nous régalent avec des frappes synchronisées, combos, boosts et "verrouillages" stratégiques : les ennemis télégraphient leurs attaques en motifs à briser par des éléments spécifiques (feu, glace...).



L'éclairage dynamique, via un rendu pixel art 2D très minutieux, illumine un univers qui fait honneur à la catégorie. La narration, signée Sabotage, mêle humour, émotion et twists inattendus sur 30 heures linéaires, explorant amitié et aventure. Le petit plus ? Le titre est traduit dans plusieurs langues dont le français.



Optimisé pour mobile, Sea of Stars propose une interface tactile repensée, des succès Game Center, une sauvegarde Cloud iOS et une compatibilité manettes MFi. Parfait pour une expérience nomade !

Notre avis sur Sea of Stars

Sea of Stars excelle en level design varié (îles reliées par overworld, cascades, châteaux horlogers), puzzles ingénieux (bloc-poussage, séquences, cycle jour/nuit) et boss mémorables (kraken géant, reine robot).

La bande-son de Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger) et Rainbowdragoneyes évoque les gloires des consoles GBA ou SNES. Les quêtes secondaires, camp et crafting culinaire ajoutent de la profondeur sans grind excessif.



Pourtant, le combat, bien que satisfaisant avec timing précis (critiques, parades), manque de variété : seulement 6 coéquipiers, peu de sorts/combos, customisation limitée (équipements rares).



Idéal pour fans de RPG rétro cherchant une aventure touchante et visuellement somptueuse (8,5/10). Sur iPhone, c'est un must si vous aimez Chrono Trigger - embarquez pour ce voyage enchanteur, twists garantis ! Moins pour les puristes de profondeur tactique.



À partir du 7 avril, téléchargez-le sur App Store et Play Store pour Android.

Télécharger le jeu Sea of Stars