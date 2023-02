Battle Stars : un nouveau multijoueur à 4 contre 4 bientôt sur mobile

Le studio SuperGaming a ouvert les précommandes pour Battle Stars sur l'App Store et le Google Play Store, permettant aux joueurs de s'inscrire afin d'être les premiers à profiter de ce multijoueur 4v4 dès son lancement. Ce jeu dynamique et coloré propose des matchs pleins d'action où les joueurs peuvent se battre en temps réel contre d'autres joueurs en ligne. Ces matchs à mort n'ont rien d'une promenade de santé avec une grande variété d'armes et de personnages, de quoi diversifier le gameplay.

Battle Stars s'annonce très intéressant

Dans Battle Stars, les joueurs auront donc fort à faire pour survire dans l'arène mais, heureusement, une approche stratégique par équipe permettra de s'en sortir dans la plupart des cas. Combat rapproché, à distance ou hybride, à vous de voir, mais il faudra se décider vite.



SuperGaming a tout prévu, avec la possibilité d'échanger par chat vocal avec vos coéquipiers pour coordonner vos attaques et élaborer le meilleur plan possible. Les équipements sont importants, mais l'environnement n'est pas à négliger. Et si vous êtes doué, la difficulté augmentera rapidement.



Mais ce n'est pas tout, car plus vous grimpez au classement, plus vous collectez des couronnes et débloquez des personnages et des armes pour améliorer ses capacités. Ils peuvent également débloquer des perks, des cartes, des skins et bien d'autres choses encore à travers une multitude d'armes variées qui conviendront à différents styles de jeu.

Le jeu offre des commandes simples qui s'adaptent selon les armes choisies (snipers, mitraillettes, etc), des événements saisonniers, des classements mondiaux stimulants et une ambiance punchy. Le style artistique enfantin est agréable, sans casser la baraque mais il reste très plaisant, d'autant qu'il tourne bien sur la plupart des iPhone, iPad et Android.

Il y a une bataille qui se prépare ! Etes-vous prêt à devenir une Battle Star ?

Bienvenue dans 4V4 Battle shooter, le jeu de tir multijoueur le plus palpitant et le plus riche en action ! Vivez le frisson des batailles intenses en temps réel avec des joueurs du monde entier ! Plongez dans l'action en rejoignant une équipe de quatre hommes avec vos amis et affrontez vos adversaires dans des combats à mort 4v4.

Les caractéristiques clés du jeu :

Matchs à mort par équipe 4v4 au rythme effréné et autres modes jouables sur n'importe quel appareil.

Des commandes de jeu simples et intuitives

Des costumes, des armes, des avantages et bien plus encore.

Soyez récompensé pour avoir joué et gagné des batailles multijoueurs.

Devenez le MVP et gagnez des couronnes pour débloquer des prix spéciaux.

Événements saisonniers

Grimpez au sommet des classements locaux et mondiaux pour vous vanter.

Si vous précommandez Battle Stars, vous pouvez gagner des cadeaux d'étape tels que des caisses en bois, en argent et en or ! Pour ce faire, Battle Stars est disponible l'App Store et sur le Google Play Store pour les appareils Android. Le jeu sera ouvert à tous début mars !

Télécharger le jeu Battle Stars