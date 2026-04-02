Après l’arrivée des IA comme ChatGPT, c’est désormais au tour des applications de visioconférence de faire leur entrée sur CarPlay. Google Meet est désormais accessible en voiture via la plateforme d’Apple.

Google Meet débarque sur Apple CarPlay

Google vient d’annoncer l’arrivée officielle de Google Meet sur Apple CarPlay. Les utilisateurs d’iPhone peuvent désormais rejoindre leurs visioconférences directement depuis l’écran multimédia de leur voiture, une fonctionnalité qui répond à un besoin réel dans un contexte où le travail hybride et les déplacements professionnels coexistent au quotidien.

Concrètement, l’application s’affiche sur l’écran de bord et permet de rejoindre une réunion d’une simple pression, de consulter son agenda à venir et de participer à un appel en mode audio uniquement. Le son bascule automatiquement depuis le téléphone ou les écouteurs vers les haut-parleurs de l’habitacle, sans aucune manipulation supplémentaire.



Google a clairement pensé cette intégration en mettant la sécurité au centre. La caméra du téléphone reste éteinte et les vidéos des autres participants ne s’affichent pas. Les fonctionnalités secondaires comme le Chat, le Lever de main ou les Sondages sont absentes. Seuls les contrôles essentiels sont disponibles : couper ou réactiver le micro, et quitter la réunion. Au lancement, l’application bascule automatiquement dans un mode taillé pour une utilisation en déplacement.

Il n’existe pas non plus d’écran de pré-appel, ce qui simplifie le parcours mais laisse peu de marge pour vérifier ses paramètres avant de rejoindre une session. Une concession assumée pour maintenir l’attention du conducteur sur la route.



La compatibilité Android Auto est quant à elle annoncée pour “bientôt”, sans date précise. Google semble avoir choisi de déployer CarPlay en priorité, sans doute pour toucher rapidement une large base d’utilisateurs professionnels équipés d’iPhone.

La mise à jour est disponible dès maintenant pour tous les abonnés Google Workspace, les abonnés Workspace Individual ainsi que les détenteurs d’un compte Google personnel. Il suffit de s’assurer d’avoir la dernière version de l’application Google Meet installée sur son iPhone.

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