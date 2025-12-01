Where Winds Meet arrive sur nos mobiles !

Where Winds Meet a su émerveillé les joueurs il y a quelques mois sur PC, le voici qui s'apprête à débarquer sur nos mobiles. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Where Winds Meet est un jeu de rôle action-aventure en monde ouvert (open-world ARPG) épique, ancré dans l'univers wuxia (arts martiaux chinois stylisés, avec acrobaties et combats fluides). Développé par Everstone Studio et édité par NetEase Games, il se déroule au Xe siècle en Chine. Une fois de plus, vous êtes les premiers au courant sur iSoft.

Présentation de Where Winds Meet

Vous incarnez un jeune maître d’épée orphelin, élevé par l’oncle Jiang et la tante Han, errant dans la Chine tourmentée des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes (Xe siècle). Le vol de votre précieux pendentif de jade déclenche l’histoire principale et vous entraîne à travers des régions sublimes comme Kaifeng et Qinghe. L’intrigue s’assombrit avec l’apparition du mystérieux Vaisseau d’or alchimique, mêlant complots politiques, rivalités de clans et quête personnelle, le tout ponctué de cinématiques soignées et de choix narratifs. Les quêtes secondaires sont souvent inattendues : escorter des fantômes, subir des rituels martiaux humiliants ou résoudre des énigmes villageoises. La localisation française est d'ailleurs complète et de bonne facture, en tout cas sur PC. Nul doute que l'adaptation mobile sera au niveau, les premiers retours de bêta qu'on a pu glaner vont dans ce sens.

Graphismes & Sons

Comme on pouvait s'y attendre, le monde ouvert est somptueux : plaines verdoyantes, montagnes embrumées, villages grouillants de vie et météo dynamique rappellent parfois Ghost of Tsushima en version continentale chinoise. L’éclairage, les reflets d’eau et la densité du décor sont superbes. Sur PC haut de gamme (RTX 3080 Ti / Ryzen 9 5950X), le jeu tourne sans broncher en 4K ultra ; la version PS5 est tout aussi magnifique. On attend de voir sur iPhone 17 et iPhone Air.



La bande-son est épique, les bruitages d’armes et de combats sont percutants, et les doublages (surtout chinois et anglais, mais aussi français) ont été largement améliorés par les patchs post-lancement. Quelques dialogues qui se chevauchent en pleine bataille, mais rien de rédhibitoire.

Gameplay

Le combat est clairement la star de Where Winds Meet : 12 écoles d’arts martiaux (épée, corde-dard, ombrelle, éventail, lance, etc.) combinées à des Techniques Mystiques permettent des chorégraphies wuxia complètement folles – chevauchée sur un cheval enflammé, écrasement d’ennemis sous une cloche géante, nuages de poison, etc. Chaque arme évolue différemment (l’ombrelle tire des projectiles, la lance crée des ondes de choc) et offre des synergies incroyables. Les déplacements deviennent progressivement acrobatiques : esquives multiples, course sur les murs, plongée, vol court… Les quêtes principales sont cinématographiques, les secondaires durent parfois plus d’une heure et se terminent sur des boss mémorables. Les « Contes errants » exigent une vraie exploration, tandis que les guildes « Cent Métiers » proposent des activités hebdomadaires et une progression collective très addictive.



C'est là toute la force du jeu, bien plus technique qu'un Genshin Impact.

Divers

En free-to-play, le grind est présent mais étonnamment bien dosé. Monnaies multiples (or régional, argent-trésor, jade…) issues des quêtes, coffres et événements. La monétisation est restée 100 % cosmétique : aucun pay-to-win, ce qui est salué par les 9 millions de joueurs. Le coop fonctionne bien (avec PNJ alliés si besoin), le PvP propose un mode équilibré qui neutralise l’écart d’équipement. Les serveurs tiennent la charge et le cross-play PC/mobile arrive le 12 décembre, jour de sortie de la version iOS et Android.

Avis sur Where Winds Meet

Where Winds Meet est l’une des plus belles surprises de 2025. Un monde magnifique, un système de combat wuxia parmi les meilleurs jamais créés, une histoire captivante et une quantité de contenu hallucinante pour un jeu gratuit. Quelques aspérités techniques demeurent, mais les mises à jour régulières et une communauté énorme le portent vers l’avant. Indispensable pour tous les amateurs d’open-world et de kung-fu aérien – préparez-vous à y passer des dizaines, voire des centaines d’heures.



Dommage, Where Winds Meet ne sera pas, dans un premier temps en tout cas, compatible avec les Mac Mx d'Apple.

Télécharger le jeu Where Winds Meet