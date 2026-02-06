CarPlay va accueillir les IA tierces comme ChatGPT, Gemini et Claude

Voilà une petite révolution qui s'organise chez Apple. Certains d'utilisateurs, lassés de devoir jongler avec leur iPhone au volant pour obtenir des réponses précises (surtout que c'est interdit), réclamaient cette fonctionnalité. Alors que l'écosystème Apple est historiquement très fermé, la firme de Cupertino s'apprête à lâcher du lest. D'ici quelques mois, CarPlay accueillera officiellement les applications d'intelligence artificielle tierces dotées de commandes vocales comme Gemini, Claude et ChatGPT. En revanche, pas de modèle Made by Apple à l'horizon.

Un copilotage plus intelligent pour vos trajets

Jusqu'à présent, l'expérience CarPlay se limitait quasi exclusivement à Siri pour les interactions vocales. Si vous vouliez discuter avec ChatGPT ou Gemini en conduisant, il fallait passer par des solutions bancales, comme lancer l'application sur le téléphone — ce qui est interdit en conduisant — ou utiliser des raccourcis peu pratiques. Selon les informations rapportées par Mark Gurman de Bloomberg, cette barrière va tomber.

Apple prépare une mise à jour qui permettra aux développeurs comme OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) ou Anthropic (Claude) de proposer des versions CarPlay de leurs applications. L'idée est simple : offrir une interface optimisée pour la conduite où le mode vocal s'active automatiquement dès l'ouverture de l'app.

Concrètement, vous pourrez toucher l'icône ChatGPT sur votre tableau de bord et lui demander immédiatement des recommandations de restaurants complexes ou un résumé d'actualité, sans jamais lâcher le volant ni regarder un écran. C’est un changement de stratégie notable pour Apple, qui accepte enfin que Siri ne soit plus la seule voix dans l'habitacle. Notez bien la démarche d'Apple ici : il ne s'agit pas d'applications tierces, mais bien d'une intégration complète dans le système d'exploitation CarPlay.

Siri reste le maître à bord, pour l'instant

Attention toutefois, Apple ne donne pas les clés de la voiture à la concurrence. Il y a des garde-fous importants à connaître :

Pas de remplacement du bouton : Vous ne pourrez pas remapper le bouton de commande vocale de votre volant pour lancer Gemini à la place de Siri — et c'est très dommage.

Vous ne pourrez pas remapper le bouton de commande vocale de votre volant pour lancer Gemini à la place de Siri — et c'est très dommage. Pas de "Dis Siri" modifié : Les mots de réveil resteront réservés à l'assistant d'Apple.

Les mots de réveil resteront réservés à l'assistant d'Apple. Lancement manuel : L'interaction nécessitera toujours d'ouvrir l'application tierce via l'écran tactile avant de commencer à parler.

Cette ouverture intervient alors qu'Apple travaille elle-même à muscler son jeu. Avec les futures mises à jour d'iOS 26 et l'arrivée prochaine d'iOS 27, Siri devrait gagner en compétences grâce aux "World Knowledge Answers" qui constituent l'évolution majeure de l'assistant et une meilleure intégration des modèles de langage.

En attendant ces améliorations natives, l'arrivée officielle des chatbots tiers sur CarPlay, prévue dans les mois à venir, offrira une alternative bienvenue pour ceux qui trouvent l'assistant actuel un peu trop limité pour les longues conversations.