GM abandonne même CarPlay sur ses voitures à essence

Alors que General Motors avait indiqué en 2023 abandonner CarPlay et Android Auto sur tous ses prochains véhicules électriques, la firme américaine vient de préciser que, à terme, c'est la gamme complète qui devra se passer des extensions d'Apple et de Google. Les responsables Mary Barra et Sterling Anderson comparent cette approche "jobsienne" (référence à Steve Jobs) à l'abandon des disques durs, soulignant un environnement infotainment plus immersif et intégré pour les consommateurs.

General Motors est déterminée

General Motors a commencé à retirer le support de CarPlay dans ses véhicules électriques il y a deux ans, provoquant de vives critiques de la part des utilisateurs d'iPhone, mais l'entreprise reste déterminée à poursuivre cette transition.

Le système d'info-divertissement du Cadillac Escalade 2028.

GM prévoit d'étendre ce changement à tous ses futurs véhicules à essence également. Dans une interview accordée à The Verge, la PDG Mary Barra a expliqué que l'entreprise priorise d'abord sa plateforme interne pour les VE, avec un déploiement progressif sur l'ensemble de son portefeuille de plus de 40 modèles.

Cela dépend en grande partie du moment où vous effectuez la mise à jour du véhicule. Avec plus de 40 modèles dans notre gamme, il ne suffit pas de les mettre à jour une par une. À chaque lancement de nouveau véhicule et de nouveau modèle majeur, je pense que nous resterons cohérents sur ce point. Nous avons décidé de privilégier les véhicules électriques pendant cette période, et nous poursuivrons cette stratégie sur l'ensemble de notre gamme.

Interrogée sur le fait de savoir si les nouvelles voitures à essence renonceraient aux fonctionnalités de « projection smartphone » comme CarPlay et Android Auto, Barra a confirmé : « Je pense que c'est l'attente correcte. Oui. »



Le directeur produit Sterling Anderson a qualifié cette décision d'approche « très jobsienne », la comparant à la décision de Steve Jobs de supprimer les lecteurs de disques au profit du stockage flash.

Franchement, c'est une approche très Jobsienne. Le retrait du disque dur n'a pas plu à tout le monde ; tout le monde sur les forums et sur Facebook s'en plaignait, mais il a répondu : « Écoutez, le stockage flash, c'est vraiment l'avenir. Montez à bord, vous verrez.» C'est un peu ce que nous disons ici, en fait, c'est exactement ce que nous disons.

Anderson a souligné que le système infotainment interne de GM offre un environnement « bien plus immersif »et permet « bien plus de choses » que CarPlay.



Pour ses VE, GM a adopté la plateforme infotainment Ultifi, arguant que l'abandon de CarPlay permet des intégrations directes essentielles pour les véhicules électriques et fournit une solution unifiée, plus conviviale pour les consommateurs.Le déploiement commence avec le Cadillac Escalade IQ 2028, qui introduit un système de calcul véhicule centralisé unifiant les logiciels sur l'ensemble de la gamme GM – incluant les marques GMC, Chevrolet, Buick et Cadillac – pour les modèles électriques et à essence. Ce système transformera l'architecture des véhicules et permettra des mises à jour faciles. Si la plupart des modèles évoqués ici ne sont pas vendus en Europe, GM pourrait donner des idées à d'autres constructeurs, ce qui ne ferait pas les affaires d'Apple qui a du mal à convaincre avec son nouveau CarPlay Ultra, remplaçant toute l'interface à bord.