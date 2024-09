General Motors justifie l'abandon de CarPlay par la sécurité des conducteurs

Il y a quelques mois, General Motors (GM) a annoncé son intention d'abandonner CarPlay d'Apple et Android Auto de Google dans ses futurs véhicules électriques, en s'appuyant sur un système d'infodivertissement co-développé avec le géant de l'Internet. Cette décision n'a pas été très bien accueillie par les utilisateurs d'iPhone. Pour tenter de désamorcer le conflit, GM a donné des précisions sur cette décision lors d'une discussion avec MotorTrend.

General Motors se sépare de CarPlay, mais recrute d'anciens salariés d'Apple

Selon Tim Babbitt, responsable des produits d'infodivertissement chez le constructeur automobile, la sécurité du conducteur est au cœur des préoccupations. CarPlay et Android Auto peuvent rencontrer des problèmes tels que de mauvaises connexions, des temps de réponse trop longs, des problèmes de compatibilité et des problèmes de connectivité, ce qui peut distraire les conducteurs.

M. Babbitt affirme que les conducteurs seront moins enclins à prendre leur téléphone en main avec un système intégré qui ne dépend pas d'un service comme CarPlay, ce qui améliorera la sécurité. GM ne dispose d'aucune donnée prouvant qu'un système d'infodivertissement est moins distrayant que CarPlay, et n'a effectué aucun test.



Le responsable a cité des données de J.D. Power suggérant que les problèmes liés à CarPlay et Android Auto sont souvent cités par les propriétaires de véhicules. Mais les clients blâmant souvent le fabricant du véhicule plutôt qu'Apple ou Google.



Le système d'infodivertissement que GM prévoit d'adopter à la place de CarPlay comportera des applications Google intégrées, notamment Google Maps et Google Assistant pour les commandes vocales, plutôt qu'un système de navigation tiers. Comme le souligne MotorTrend, l'élimination de CarPlay permettra à GM de mieux contrôler les données du conducteur et d'offrir des services d'abonnement et des applications permettant d'acheter de la nourriture, de l'essence et d'autres articles.



En août dernier, GM a déclaré que le choix de ne pas proposer CarPlay lui permettrait d'obtenir davantage d'informations sur l'état de charge afin de faciliter la navigation et d'offrir une meilleure expérience à l'utilisateur.



Pour mémoire, CarPlay sera supprimé dans les véhicules électriques des marques Buick, Cadillac, Chevrolet et GMC. Les véhicules à combustion de GM continueront à prendre en charge CarPlay jusqu'à leur retrait progressif au profit d'une gamme entièrement électrique en 2035. Enfin, si les différents pays parviennent à un accord. Le tout électrique est encore loin de convaincre tout le monde, tant par ses limites d'autonomie (notamment l'hiver et sur autoroute), que ses prix et sa production polluante.



Après la publication de cet article, GM a contacté nos confrères pour nous faire part de la déclaration suivante :