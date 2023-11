General Motors abandonne CarPlay et recrute d'anciens employés Apple pour l'interface

Apple s'est imposé sur le marché du divertissement à bord grâce à son système CarPlay qui est aujourd'hui un énorme succès. Si les constructeurs automobiles choisissent entre CarPlay et Android Auto (ou les 2), certains groupes comme General Motors font le choix de développer sa solution de système de divertissement. En mars 2023, General Motors avait informé abandonner CarPlay, non pas par déception, mais par volonté de proposer sa propre solution.

General Motors est l'un des groupes les plus importants dans l'industrie de l'automobile, la société détient les marques Chevrolet, Cadillac ou encore GMC. Quand General Motors a annoncé il y a quelques mois son abandon de CarPlay dans ses véhicules pour se rapprocher de Google et conclure un accord visant à développer un système maison, ça a été un énorme coup dur pour Apple qui cherche en permanence à accroître la domination de CarPlay.



Si on pensait que la collaboration entre General Motors et Google allait être un succès, tout ne se passe visiblement pas comme prévu... General Motors vient de recruter Chris Matthews et trois autres anciens salariés d'Apple qui étaient spécialisés dans les interfaces logicielles et qui avaient probablement travaillé de manière très active sur CarPlay. Une décision assez surprenante, car Google semble ne pas avoir satisfait General Motors qui recherche l'expertise chez Apple, mais d'une façon un peu plus stratégique.

Dans une publication mise en ligne sur LinkedIn, le vice-président exécutif des logiciels et services de General Motors a dévoilé ces quatre nouveaux recrutements tout droit venus de l'Apple Park !

Je compte sur le leadership éprouvé de longue date de Stacy Bogataj Lynett, Clyde Bulloch, Abdul Bazzi et Edward Kummer, mais j'ai également cherché à équilibrer cela avec des pensées différentes et je me suis tourné vers la Silicon Valley pour « embaucher ». Je souhaite la bienvenue à certains de mes nouveaux dirigeants :

Lori Mann est notre nouvelle responsable de la planification et de la gestion des programmes et apporte une vaste expérience en matière de logiciels, de conception, de gestion de projets et de ressources depuis son temps chez Apple, Uber et Nest.

Baris Cetinok est notre nouveau vice-président des produits, des logiciels et des services. Il est un ancien CPTO et a dirigé les produits, l'ingénierie, la conception et le marketing dans des entreprises telles qu'Apple, American Express, Amazon et Microsoft. Il a lancé de nouvelles catégories de produits, telles qu'Office 365, Amazon Payments, iCloud et Apple Pay, ce qui lui permet d'affiner notre stratégie logicielle et notre feuille de route afin de conduire les équipes de produits et d'ingénierie vers la livraison.

David Richardson, vice-président des logiciels et services, nous rejoint depuis Apple où il a passé 11 ans à aider à développer et à diriger l'infrastructure mondiale d'Apple. Il apporte une riche expérience dans le cloud computing et les logiciels de systèmes grâce à ses rôles dans l'entreprise, les startups et la recherche.

Christopher Matthews, ancien directeur au sein de l'équipe de conception d'Apple, dirige notre nouvelle pratique de conception d'interfaces humaines, qui nous permettra d'agir plus rapidement et de manière plus créative pour offrir d'excellentes expériences à nos clients lors de l'interaction avec nos véhicules.