General Motors embauche un ancien d'Apple pour diriger le logiciel

General Motors a embauché Mike Abbott, un ancien cadre d'Apple responsable de la division des services cloud de l'entreprise, pour diriger une nouvelle unité logicielle, un peu plus d'un mois après que le constructeur automobile a annoncé la décision controversée de supprimer CarPlay sur les nouveaux véhicules.

Après avoir travaillé dans des entreprises technologiques telles que Twitter, Microsoft et Palm, Apple a embauché Abbott en février 2018. Il a supervisé l'infrastructure cloud d'Apple pour des services comme iCloud, iMessage et FaceTime avant de quitter l'entreprise en mars dernier.

Le rôle d'Abbott chez GM englobera plusieurs fonctions clés, notamment les technologies de l'information, les systèmes d'exploitation et les véhicules définis par logiciel, ainsi que les activités numériques de l'entreprise. En somme, il sera le patron de tout ce qui touche au futur des véhicules de la marque.



Il rendra compte directement à Mary Barra, PDG de GM. Dans un communiqué publié par TechCrunch, Barra a déclaré :

L'expérience de Mike en tant que fondateur et entrepreneur, associée à ses antécédents en matière de création et de fourniture de certaines des solutions logicielles les plus attrayantes du marché pour les consommateurs et les entreprises, font de lui un excellent candidat pour GM.