Michael Abbott, responsable d'iCloud, quitte ses fonctions

Selon un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg, le vice-président de l'ingénierie des systèmes cloud d'Apple, Michael Abbott, quittera la société en avril prochain. Notre confrère note qu'Abbott supervise l'infrastructure cloud d'Apple pour des services comme iCloud, iMessage, FaceTime, et d'autres.

Un nouveau départ chez Apple

Après avoir fait ses armes chez Palm, Microsoft puis Twitter, Abbott avait rejoint Apple en 2018 pour renforcer les capacités serveurs de la firme. Le rapport explique que son équipe avait investi massivement dans la construction de l'infrastructure cloud interne de l'entreprise, mais a réduit les efforts en faveur de l'utilisation de serveurs hébergés par Amazon Web Services et Google Cloud, jugés plus performants.

Le vice-président des services d'Apple, Peter Stern, qui supervisait iCloud dans son ensemble, a également quitté l'entreprise au début de cette année. Stern a travaillé chez Apple pendant plus de six ans et était considéré comme un successeur potentiel d'Eddy Cue, le chef des services d'Apple de longue date.



Mais ne vous inquiétez pas pour Apple, tout est déjà prévu pour la suite. Le rôle sera repris par Jeff Robbin, un vice-président de longue date de l'ingénierie d'Apple, notamment connu comme le créateur d'iTunes. Nous sommes donc rassurés, les services iCloud, iMessage, FaceTime et autres continueront à fonctionner.