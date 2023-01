Apple restructure sa division services en raison du départ de Peter Stern

Selon Business Insider, Apple est en train de réorganiser sa division des services pour tenir compte du départ d'un cadre des services, Peter Stern. Selon les rapports, Stern, qui supervise Apple TV, Apple News, iCloud, Apple Fitness, Books, Apple Arcade et Apple One en tant que vice-président des services, quitte la société.

Un cadre quitte Apple

Stern était auparavant vice-président exécutif et directeur de la stratégie de Time Warner Cable. Il a été employé par Apple pendant plus de six ans, sous la direction d'Eddy Cue, responsable des services.

En plus de gérer les autres services importants d'Apple, Stern a récemment travaillé avec Cue pour trouver du contenu sportif pour Apple TV. Avec le départ de Stern, Apple va restructurer sa division des services, répartissant les responsabilités de l'ancien responsable entre trois divisions et l'unité des services en parties distinctes.



Stern a informé ses collègues de travail qu'il partait pour passer plus de temps sur la côte Est des USA et qu'il quitterait à la fin du mois. Il était considéré comme un successeur potentiel d'Eddy Cue qui pourrait prendre en charge la division des services d'Apple à l'avenir.



En complément des ventes d'appareils, le segment des services d'Apple devient de plus en plus important pour l'entreprise. La division des services d'Apple a gagné 78 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022, soit une augmentation de 10 milliards de dollars par rapport à l'exercice 2021. Apple a récemment revu à la hausse le prix d'Apple Music et d'Apple TV, le second en raison de la hausse des coûts de licence et le premier en raison d'une bibliothèque de contenu croissante.