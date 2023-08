Ford confie à Peter Stern, ancien responsable d'Apple, une nouvelle division

Avant de quitter Apple en janvier, Peter Stern était largement considéré comme l'éventuel successeur d'Eddy Cue, le patron des services Apple. Finalement, Stern est allé voir du côté du constructeur automobile américain Ford pour en devenir le nouveau responsable des logiciels et des services.

Ford pique une tête à Apple

Le fabricant historique a annoncé l'embauche dans un communiqué de presse aujourd'hui :

Ford a nommé aujourd'hui Peter Stern, vétéran d'Apple, à la tête de la nouvelle entité Ford Integrated Services, qui créera et commercialisera de précieuses expériences client basées sur des logiciels pour les modèles Ford Blue, Model e et Ford Pro. [...]

Peter Stern, qui prend ses fonctions chez Ford ce lundi et rend compte au président-directeur général Jim Farley, mettra en place une équipe de classe mondiale pour :

Développer les activités liées au système de conduite mains libres sur autoroute BlueCruise de Ford et aux services de productivité et de sécurité, y compris ceux de l'activité Ford Pro Intelligence

Imaginer et fournir de nouveaux services passionnants à forte valeur ajoutée, et

Diriger le marketing des services, certaines expériences client hors du véhicule et Ford Next.

Chez Ford, il dirigera la nouvelle division "Integrated Services" de l'entreprise. Le départ de Peter Stern d'Apple a été considéré comme une surprise en janvier, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise. Il était vice-président des services, où il supervisait Apple TV+, iCloud, Apple News+, Apple Books, Apple Arcade, Apple One et Apple Fitness+. La décision de Stern de quitter Apple pour Ford fait écho au départ de Michael Abbot, ancien responsable d'iCloud, vers GM en début d'année.



Avant de rejoindre Apple en 2016, M. Stern était vice-président exécutif et directeur des produits, du personnel et de la stratégie de Time Warner Cable. Il a commencé sa carrière chez McKinsey & Co.