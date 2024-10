Apple poursuit un ancien employé un peu trop "bavard" sur des nouveautés non officialisées

Chez Apple comme dans toutes les entreprises, le contrat de travail que vous signez à l'embauche vous oblige à respecter un accord de confidentialité. Autrement dit, si vous détenez des informations qui ne sont pas encore officialisées, vous n'avez pas le droit de les communiquer à une personne externe à l'entreprise. Avec Apple, la culture du secret est à un niveau bien plus élevé que n'importe où, c'est même une préoccupation constante : les informations ne doivent absolument pas fuiter. Sans surprise, quand un employé devient un peu trop bavard, Apple ne laisse pas passer !

Apple poursuit un ancien employé

Apple a officiellement déposé ce mois-ci une plainte contre un ancien employé, Andrew Aude, pour avoir enfreint son contrat de confidentialité et la législation du travail californienne. Cette action en justice, intentée en Californie, fait suite à la divulgation de données sensibles à des membres de la presse et à des employés d'autres sociétés technologiques, ce qui, selon Apple, constitue une violation flagrante de ses obligations contractuelles et légales.



La poursuite engagée par la firme de Cupertino montre sa détermination à "marquer le coup" contre les fuites d'informations internes. En sollicitant un jugement par un jury et en réclamant des dommages et intérêts dépassant les 25 000 $, Apple cherche à établir un précédent dissuasif pour décourager d'éventuelles indiscrétions futures de la part de ses employés.

Andrew Aude, recruté par Apple en 2016 comme ingénieur logiciel pour iOS (peu après l'obtention de son diplôme universitaire), s'est vu confier l'accès à des informations sensibles concernant plusieurs projets confidentiels d'Apple. Cependant, selon les déclarations de l'entreprise, Aude aurait exploité cette position privilégiée pour divulguer des informations sur au moins une demi-douzaine de produits et politiques non encore publics d'Apple au cours des cinq dernières années, utilisant son iPhone professionnel comme canal de communication.



Parmi les fuites attribuées à Aude, on trouve des informations sur des nouveautés d'iOS et sur le très attendu Vision Pro d'Apple, en plus de détails sur d'autres stratégies de développement et de conformité réglementaire. L'ancien salarié est accusé d'avoir révélé des caractéristiques de l'application Journal à un journaliste du Wall Street Journal en avril 2023, entraînant la publication d'un article basé sur ces informations confidentielles.



Le dossier monté par les avocats d'Apple entre décembre 2023 et mars 2024 montre l'ampleur de la communication d'Aude avec les médias, le jeune homme a échangé tout de même plus de 1 400 messages avec un journaliste du Wall Street Journal et plus de 10 000 messages avec un autre journaliste de The Information. Ces interactions comprenaient également des rencontres en personne, laissant penser que la motivation d'Aude pouvait inclure un gain financier personnel à travers la vente de ces informations secrètes.



Apple décrit ces fuites d'informations comme étant "étendues et délibérées", les agissements d'Aude ont été découverts par Apple fin 2023, ce qui a immédiatement conduit à son licenciement en décembre pour faute grave. En dépit des tentatives d'Apple de régler l'affaire à l'amiable, Aude a refusé toute collaboration, nié toute divulgation initiale lors d'une entrevue en novembre 2023 et a même essayé de supprimer des preuves sur son iPhone professionnel avant de le rendre.



En Californie, les violations des accords de confidentialité peuvent entraîner des conséquences sévères pour les personnes concernées, cela peut inclure des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, ainsi que la possibilité de sanctions supplémentaires en fonction de la gravité et de l'étendue de la violation. Ces contrats de travail très axés sur la confidentialité, souvent au cœur des relations d'emploi dans la Silicon Valley, servent de garde-fous légaux contre les fuites d'informations qui pourraient saper des années de recherche et développement, ainsi que des investissements colossaux.



