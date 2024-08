Vague de licenciements chez Apple, des postes supprimés dans la division des services

Apple est l’une des entreprises qui a le moins licenciés pendant la période de Covid aux États-Unis, cependant la direction de l’Apple Park ne veut pas laisser en activité les postes qui ne sont plus indispensables. Un récent rapport de Mark Gurman de Bloomberg révèle que des postes viennent d’être supprimés dans la division service, plus précisément du côté d’Apple Books et Apple News+.

Des licenciements chez Apple

Apple a récemment pris la décision inhabituelle de supprimer environ 100 emplois au sein de sa division Services. Cette mesure est assez inhabituelle pour Apple, car l’entreprise considère traditionnellement les licenciements comme un ultime recours.

Les suppressions d’emplois se concentrent principalement dans les divisions Apple Books et Apple News, avec des postes d’ingénieur également touchés. Apple Books, en particulier, semble être une cible importante de cette restructuration. Apple prévoit de réduire l’investissement dans Apple Books pour les années à venir, l’entreprise a bien conscience que les revenus de ce service sont loin d’être aussi bons que ceux d’Apple Music ou encore d’Apple Arcade. Malgré plusieurs initiatives, le service n’a pas su s’imposer comme un acteur majeur dans le secteur.



Ces suppressions d’emplois sont directement en lien avec une volonté d’Apple de réévaluer l’investissement en fonction des performances de chaque division. La réorientation des priorités vers d’autres segments des services, considérés comme plus stratégiques, pourrait aussi être à l’origine de cette réduction des effectifs dans des domaines jugés moins porteurs.