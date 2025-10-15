General Motors va prendre en charge Car Key sur iPhone

Du code découvert par MacRumors révèle qu'Apple a discrètement ajouté des paramètres pour certains véhicules General Motors (GM) à sa liste interne des intégrations de clés de voiture prises en charge dans l'application Wallet, suggérant un déploiement imminent.

Les clés de voiture numériques (CarKeys) permettent aux utilisateurs d'iPhone ou d'Apple Watch de verrouiller, déverrouiller et démarrer leurs véhicules en utilisant la technologie NFC.

GMC s'ouvre aux clés de voitures Apple

Apple a introduit cette fonctionnalité dans l'application Cartes / Wallet en 2022, avec une adoption croissante par les constructeurs automobiles depuis lors.

Lors de la WWDC 25, Apple a annoncé que 13 marques – dont GMC, Chevrolet, Cadillac, Acura, Porsche, Rivian, Smart, Lucid Motors, Tata Motors, Hongqi, WEY, Chery et Voyah – soutiendraient bientôt les clés numériques. Pour GM, cela s'appliquera à certains modèles de Chevrolet, GMC et Cadillac, bien que les détails spécifiques restent non divulgués, à l'exception de l'intégration confirmée dans le Chevy Silverado EV 2026 et le GMC Sierra EV 2026, des véhicules qui ne sont pas vendus sur notre marché.



Actuellement, des marques comme Audi, BMW, Mercedes, Genesis, Kia, Hyundai, Lotus et Volvo proposent déjà la prise en charge des clés de voiture numériques sur leurs modèles récents, permettant d'ouvrir et de commander quelques fonctionnalités de la voiture depuis son iPhone.