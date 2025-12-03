Apple étend CarKeys aux véhicules Audi chinois

La clé numérique d'Apple continue sa progression sur le marché automobile chinois. Après SAIC-Audi le mois dernier, c'est au tour d'une autre collaboration locale de rejoindre l'écosystème de Cupertino.

L'alliance Audi-FAW dans la boucle

MacRumors a déniché dans les serveurs d'Apple une information intéressante : le partenariat entre Audi et le constructeur chinois FAW figure désormais sur la liste interne des véhicules compatibles avec CarKeys. Cette coentreprise, qui produit aussi bien des modèles thermiques qu'électriques pour le marché local, devrait donc prochainement intégrer cette fonctionnalité. Les modèles concernés restent pour l'instant mystérieux, mais l'ajout nécessitera une mise à jour logicielle côté Audi.

Le principe de CarKeys reste simple : l'iPhone ou l'Apple Watch remplace la clé traditionnelle via l'app Wallet. Un rapide passage près du lecteur NFC de la portière suffit à ouvrir le véhicule. Apple propose même un mode Express qui supprime l'authentification Face ID pour gagner du temps, bien que cette option soit facultative.

Cette expansion chinoise s'inscrit dans une dynamique plus large annoncée lors de la WWDC 2025, où 13 marques ont été mentionnées pour un déploiement prochain. BMW, Hyundai, Mercedes et d'autres constructeurs proposent déjà cette technologie, démontrant l'adoption progressive de l'iPhone comme outil central de l'expérience automobile moderne.