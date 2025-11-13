CarPlay : iOS 26.2 simplifie la gestions des conversations épinglées dans Messages

L'application Messages de CarPlay gagne en flexibilité avec iOS 26.2. Apple vient d'ajouter une option qui permet de désactiver les conversations épinglées directement depuis l'interface de la voiture. Une petite nouveauté qui devrait plaire aux utilisateurs trouvant l'affichage trop chargé pendant la conduite.

Un contrôle enfin accordé aux utilisateurs

Depuis le lancement d'iOS 26, les conversations épinglées sur l'iPhone s'affichaient automatiquement dans CarPlay, sans possibilité de les masquer. La mise à jour iOS 26.2 corrige cette limitation en introduisant un nouveau bouton dans les réglages de CarPlay. Il suffit de désactiver l'option "Conversations épinglées" pour retrouver une liste classique et épurée de vos fils de discussion. Cette modification s'inscrit dans la continuité des efforts d'Apple pour personnaliser l'expérience CarPlay, notamment avec les nouvelles options de zoom et de personnalisation des icônes introduites plus tôt cette année.​

Si ce réglage constitue une avancée, il reste basique : c'est tout ou rien. Impossible pour l'instant de choisir des conversations épinglées spécifiques à CarPlay, différentes de celles configurées sur l'iPhone. Une limitation que certains utilisateurs regrettent déjà, souhaitant par exemple garder uniquement leur conjoint en accès rapide dans la voiture, sans afficher tous les groupes familiaux ou professionnels. iOS 26 a marqué la plus importante refonte de CarPlay depuis des années, avec son design Liquid Glass, les widgets, les Live Activities et les améliorations de Messages incluant justement les Tapbacks et conversations épinglées.​