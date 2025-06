L’iPhone 17 adopterait la norme Qi 2.2 et une charge à 50 W

Des documents réglementaires déposés sur le site de certification NCC à Taïwan indiquent qu’Apple se prépare à adopter la norme de charge sans fil Qi 2.2, une mise à jour de la norme Qi2 du Wireless Power Consortium, s’appuyant sur les améliorations de Qi 2.1. Selon nos amis de 91mobiles, deux nouveaux chargeurs MagSafe – modèles A3503 et A3502 – prennent en charge la norme Qi 2.2, avec le design classique en forme de palet blanc et des câbles tressés de 2 mètres et 1 mètre.

50 Watts sans fil

La norme Qi 2.2 permet une charge jusqu’à 50 W, une avancée significative par rapport à la limite de 15 W de Qi 2 (bien que les iPhone 16 atteignent 25 W avec un chargeur MagSafe de 30 W). Les tests montrent une compatibilité assez large, de l’iPhone 11 à l’iPhone 16, mais les modèles plus anciens pourraient ne pas atteindre les vitesses maximales sans une puce de charge avancée, similaire au PMIC de Samsung.

Outre une charge plus rapide, Qi 2.2 améliore l’alignement magnétique et l’efficacité tout en restant rétrocompatible avec les anciens chargeurs Qi. Bien qu’Apple n’ait pas officiellement annoncé de tels chargeurs, leur apparition dans les bases de données taïwanaises suggère un lancement imminent, probablement avec l’iPhone 17, attendu en septembre 2025, qui pourrait prendre en charge Qi 2.2 sans garantir les 50 W complets. D’autres appareils et accessoires compatibles Qi 2.2 sont également attendus d’ici la fin de l’année.

Quatre nouveaux iPhone 17

Rappelons qu'Apple doit lancer quatre modèles dans trois mois. Outre l'iPhone 17 standard, on attend un intriguant iPhone 17 Air et les classiques iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Un doute subsiste sur le nom de ce dernier, certains clamant qu'il soit renommé en iPhone 17 Ultra.