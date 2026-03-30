WhatsApp est disponible en bêta sur CarPlay !

Vous aimez WhatsApp et CarPlay ? Après des années d’utilisation limitée via Siri, WhatsApp s’apprête à lancer une application native pour le système de divertissement d'Apple embarqué dans les véhicules.



Comme l'a repéré WABetaInfo, l’application est déjà disponible en version bêta pour les testeurs.

Que permet l’application WhatsApp sur CarPlay ?

Cette nouvelle app offre une interface visuelle complète et sécurisée pour la conduite :

Affichage de la liste complète de vos discussions

Filtre rapide pour voir uniquement les conversations avec des messages non lus

Possibilité d’envoyer un nouveau message en sélectionnant une discussion ou via le bouton « Nouveau message »

Accès à l’historique des appels

Liste des contacts favoris

Écran de profil principal

Fonctionnalité d’appel vocal directement depuis l’application

Important pour la sécurité : il n’est pas possible d’ouvrir une conversation pour lire l’historique complet des messages, afin d’éviter toute distraction au volant.

© WABetaInfo

Notez que l’application prend en charge les modes clair et sombre (Light et Dark Mode), ce qui est toujours un plus appréciable.

Comment tester l’application WhatsApp CarPlay en bêta ?

Pour accéder dès maintenant à cette version bêta :

Installez la dernière version bêta de WhatsApp pour iOS via TestFlight Une fois la bêta installée, l’application native WhatsApp pour CarPlay apparaît automatiquement sur votre système Apple CarPlay

Notez que cette version bêta peut contenir des bugs et ne propose pas encore toutes les fonctionnalités de l’application WhatsApp classique. Elle est destinée aux testeurs pour améliorer la stabilité avant le lancement officiel.

Une arrivée très attendue

Jusqu’à présent, les utilisateurs de CarPlay devaient se contenter de commandes vocales via Siri, sans interface visuelle. Cette application native va grandement améliorer l’expérience, en rendant WhatsApp plus pratique et plus sûr en voiture.



Aucune date officielle de lancement sur l’App Store n’a encore été communiquée, mais le déploiement devrait intervenir une fois que la version bêta aura été suffisamment stabilisée. On parie que ce sera le cas avant l'été !

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger