Apple Sports s’invite sur CarPlay avec deux nouveaux widgets

Apple Sports évolue avec une mise à jour majeure, marquée par son arrivée dans CarPlay grâce à de nouveaux widgets dédiés au suivi des équipes et compétitions.

Pour suivre la Coupe du Monde 2026 en voiture

L’application Apple Sports vient de recevoir une mise à jour notable. Avec la version 3.10, Apple introduit pour la première fois une intégration permanente dans CarPlay, via deux widgets dédiés qui permettent de suivre ses équipes et compétitions favorites directement depuis le tableau de bord de sa voiture.



Jusqu’ici, Apple Sports n’apparaissait dans CarPlay qu’à travers les Live Activities, c’est-à-dire uniquement pendant la durée d’un match en cours. Désormais, l’app dispose de sa propre présence persistante dans l’interface, accessible en glissant vers la droite depuis l’écran principal de CarPlay. Deux petits widgets sont disponibles : l’un affiche les équipes favorites configurées dans l’application sur iPhone, l’autre présente les ligues de son choix.

La configuration se fait depuis l’iPhone, dans Réglages > Général > CarPlay > Ma voiture > Widgets. On y ajoute l’un ou l’autre widget d’Apple Sports à sa pile personnalisée. Il faut au préalable avoir marqué ses équipes comme favorites dans l’app pour que le widget correspondant soit alimenté.



Cette nouveauté s’inscrit dans la continuité de l’ouverture des widgets à CarPlay introduite avec iOS 26. Apple Sports rejoint ainsi les applications qui peuvent afficher des informations pendant la conduite, sans qu’il soit nécessaire de toucher à son iPhone.



La mise à jour 3.10 apporte également deux autres ajouts. Pour les fans de Formule 1, les données météo sont désormais intégrées directement dans l’application pour chaque Grand Prix : température de piste, vitesse du vent, probabilité de pluie. De quoi suivre les conditions de course qui influencent directement la stratégie des écuries. Par ailleurs, Apple prépare les utilisateurs à la Coupe du Monde 2026 en permettant dès maintenant de suivre les équipes nationales et de consulter la composition des groupes, avant le coup d’envoi prévu le 11 juin prochain.