iOS 27 : Siri pourrait créer vos raccourcis à votre place avec l'IA

À l’approche de la WWDC, une fuite suggère qu’iOS 27 pourrait transformer l’app Raccourcis. L’intelligence artificielle permettrait de créer automatiquement des actions à partir de simples instructions en langage naturel, sans passer par la construction manuelle d’automatismes.

iOS 27 : l’app Raccourcis pourrait créer des actions toute seul grâce à l’IA

Alors qu’iOS 27 sera présenté lors de la WWDC en juin prochain, une nouvelle information technique laisse entrevoir une évolution intéressante pour l’application Raccourcis : la possibilité de générer des actions personnalisées via l’intelligence artificielle.



La découverte vient de Nicolás Alvarez, qui a fouillé le code interne d’Apple, et a été confirmée par MacRumors. Selon ces informations, Apple travaillerait sur une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de créer de toutes nouvelles actions directement à partir d’une commande vocale ou d’une instruction en langage naturel, sans avoir à assembler manuellement des blocs dans l’interface.

Pour bien comprendre l’enjeu, il faut distinguer cette nouveauté de ce qu’Apple a introduit dans iOS 26. Cette année, l’application Raccourcis a reçu la prise en charge d’Apple Intelligence, ce qui permettait d’intégrer des modèles d’IA dans des raccourcis existants. Ce que prépare iOS 27 va plus loin : il ne s’agirait plus de glisser un bloc IA dans un automatisme déjà construit, mais de demander à Siri de concevoir l’action elle-même à partir de zéro.



Cette capacité s’inscrirait dans le cadre de la refonte globale de Siri prévue pour iOS 27. Apple travaillerait sur une application Siri dédiée ainsi que sur des boutons “Demander à Siri” intégrés à diverses parties du système. Dans Raccourcis, ce bouton permettrait de décrire le comportement souhaité, et le modèle se chargerait de construire l’action correspondante.



Si la fonctionnalité arrive bien dans sa forme actuelle, elle rendrait l’application Raccourcis accessible à un public bien plus large. Aujourd’hui, créer des automatismes avancés demande un certain investissement, voire des connaissances proches de la programmation. Avec cette approche en langage naturel, n’importe quel utilisateur pourrait théoriquement configurer des comportements complexes simplement en les décrivant à voix haute.



Reste à voir ce qu’Apple montrera officiellement en juin.