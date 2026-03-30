Le nouveau Siri n’est toujours pas présent sur iOS 26.5

Nous venons d’installer la bêta 1 d’iOS 26.5 et, comme attendu, aucune trace du nouveau Siri. Il reste encore une possibilité de le voir apparaître dans les prochaines semaines, mais tout porte à croire qu’il faudra patienter jusqu’à la WWDC de juin pour une première présentation officielle, avant un lancement complet avec iOS 27 en septembre.

Siri : les nouvelles fonctionnalités absentes d’iOS 26.5, rendez-vous en septembre

La première bêta d’iOS 26.5, mise à disposition des développeurs ce lundi, ne contient aucune des nouvelles capacités de Siri liées à Apple Intelligence. Un constat qui enfonce le clou d’un feuilleton sans fin.



L’information n’est pas une surprise totale. En février dernier, Mark Gurman de Bloomberg avait déjà signalé qu’Apple ne serait pas en mesure d’intégrer ces fonctionnalités à iOS 26.4, en raison de problèmes persistants de précision. Il avait alors évoqué iOS 26.5 comme prochaine cible possible, tout en laissant la porte ouverte à un report plus radical et logique vers iOS 27.

La bêta publiée aujourd’hui semble confirmer le pire des deux scénarios. Selon Gurman, les ingénieurs d’Apple utilisaient en interne une version d’iOS 26.5 qui embarquait bien l’ensemble des fonctionnalités Siri promises à la WWDC 2024. Mais ce qui circule en bêta publique n’en montre aucune trace. Une version bêta ultérieure pourrait théoriquement introduire ces nouveautés, mais avec le WWDC 2026 qui approche, les chances s’amenuisent.

La semaine dernière, Gurman avait décrit ce qu’Apple prépare pour iOS 27 : une application Siri autonome avec une interface de chatbot, capable de rivaliser directement avec ChatGPT, Gemini ou Claude. Un repositionnement ambitieux qui va bien au-delà de ce qui avait été montré il y a deux ans.



Le calendrier des promesses non tenues mérite d’être rappelé. Apple avait annoncé un Siri réinventé en juin 2024, avec une disponibilité prévue dans une mise à jour d’iOS en 2025. En mars 2025, un premier report officiel avait été annoncé sans nouvelle date. La cible interne iOS 26.4 a été ratée silencieusement. Et iOS 26.5 s’annonce à son tour vide sur ce terrain.



Si iOS 27 débarque en septembre 2026 avec une Siri enfin à la hauteur des ambitions affichées, Apple aura tenu sa promesse de livrer avant la fin de l’année. Mais la patience des utilisateurs, elle, a ses limites.