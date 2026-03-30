Les extensions IA de Siri arrivent bien avec iOS 27

Via sa dernière newsletter « Power On », Mark Gurman de Bloomberg confirme qu’Apple prépare bien une refonte majeure de Siri pour iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27. Si l’objectif est d’avoir un OS stable partout et une interface Liquid Glass, le principal enjeu est d’offrir une nouvelle vie à Siri via l’IA.

Un système d’extension pour Siri

Parmi les nouveautés les plus attendues figure une toute nouvelle application Siri autonome. Celle-ci permettrait aux utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac d’interagir avec l’assistant à la fois en mode texte et en mode vocal. L’application donnerait également accès à l’historique complet des conversations passées avec Siri. Son fonctionnement ressemblerait à celui des applications ChatGPT, Gemini ou Claude.



Depuis iOS 18.2, Siri peut déjà faire appel à ChatGPT. La nouvelle fonctionnalité « Extensions » irait plus loin en permettant de connecter facilement d’autres chatbots tiers.

D’après le texte affiché dans les Réglages d’une version interne préliminaire d’iOS 27, « les Extensions permettent aux agents des applications installées de fonctionner avec Siri, l’application Siri et d’autres fonctionnalités de vos appareils ». Une section dédiée aux « Extensions » devrait apparaître dans l’App Store, constituant en quelque sorte un marché pour les intégrations IA tierces.



Cette mention confirme également qu’Apple teste bien une application Siri dédiée.



Mark Gurman indique par ailleurs que Siri bénéficiera d’une refonte importante sur iOS 27, avec notamment une interface repensée qui pourrait exploiter davantage la Dynamic Island. Un bouton « Demander à Siri » devrait être présent dans l’ensemble des applications Apple, tandis qu’un bouton « Écrire avec Siri » apparaîtrait au-dessus du clavier.



La première bêta développeur d’iOS 27 est attendue en juin, avant une sortie publique en septembre. Il reste encore incertain si l’application Siri sera disponible sur tous les iPhone compatibles avec iOS 27 ou si elle nécessitera un iPhone 15 Pro ou plus récent, doté de la prise en charge d’Apple Intelligence.



Est-ce une nouveauté très attendue pour vous ? Rappelons qu’Apple avait présenté Siri 2.0 à la WWDC 24 il y a bientôt deux ans, mais les retards et problèmes se sont accumulés depuis. Espérons que cette fois, ce soit la bonne.