Grosse promo sur le Roborock Q10 S5+, l’aspirateur-robot laveur compatible Siri

Si vous cherchez un robot aspirateur-laveur vraiment complet sans vous ruiner, le Roborock Q10 S5+ est actuellement la meilleure affaire du moment sur Amazon. Avec sa station de vidage automatique, sa puissance d’aspiration monstrueuse et surtout sa compatibilité Siri (en plus d’Alexa et Google Home), il devient le choix idéal pour les utilisateurs d’iPhone et de l'application Maison.

Roborock c'est du solide

À l’heure où la plupart des robots haut de gamme flirtent avec les 600-800 €, le Roborock Q10 S5+ se positionne comme le modèle le plus intelligent à moins de 230 € en promotion. Il offre des fonctionnalités que l’on trouvait autrefois uniquement sur des modèles deux fois plus chers :

Aspiration HyperForce 10 000 Pa

Station auto-vidage avec sac de 2,7 L (jusqu’à 70 jours sans intervention)

Lavage sonique VibraRise 2.0

Navigation LiDAR précise + évitement d’obstacles ReactiveTech

Levée automatique de la serpillère sur les tapis

Autant dire que c’est du premium accessible.

Tout ce que vous devez savoir sur le Roborock Q10 S5+

Ce n’est pas qu’un simple aspirateur : c’est un vrai assistant de ménage intelligent.

Puissance et anti-emmêlement : les 10 000 Pa viennent à bout des poils d’animaux, des cheveux longs et des saletés incrustées. Le système Dual Anti-Tangle (brosse principale + brosse latérale) évite presque totalement les nœuds, même avec des animaux à la maison.

: les 10 000 Pa viennent à bout des poils d’animaux, des cheveux longs et des saletés incrustées. Le système Dual Anti-Tangle (brosse principale + brosse latérale) évite presque totalement les nœuds, même avec des animaux à la maison. Lavage intelligent VibraRise 2.0 : la serpillère vibre jusqu’à 3000 fois par minute tout en se levant automatiquement de 8 mm sur les tapis. Détection ultrasonique des tapis = zéro risque de mouiller les moquettes.

: la serpillère vibre jusqu’à 3000 fois par minute tout en se levant automatiquement de 8 mm sur les tapis. Détection ultrasonique des tapis = zéro risque de mouiller les moquettes. Navigation haut de gamme : LiDAR PreciSense + capteurs d’obstacles à l’avant = cartographie ultra-précise, multi-étages, zones interdites, nettoyage ciblé et reprises intelligentes.

: LiDAR PreciSense + capteurs d’obstacles à l’avant = cartographie ultra-précise, multi-étages, zones interdites, nettoyage ciblé et reprises intelligentes. Autonomie XXL : batterie 5200 mAh pour jusqu’à 150 minutes de nettoyage non-stop (couvre facilement 200-250 m² en une seule charge).

: batterie 5200 mAh pour jusqu’à 150 minutes de nettoyage non-stop (couvre facilement 200-250 m² en une seule charge). Station RockDock Plus : vidage automatique ultra-silencieux et sac de 2,7 L = vous oubliez littéralement l’entretien pendant plus de deux mois.

Le gros plus pour les lecteurs d’iPhoneSoft : la compatibilité Siri

La plupart des robots concurrents se limitent à Alexa et Google. Le Roborock Q10 S5+ va plus loin : il fonctionne nativement avec Siri via les raccourcis de l’application Roborock. Vous pouvez donc dire :

« Siri, lance le nettoyage du salon »

« Siri, envoie le robot laver la cuisine »

ou créer des automatisations HomeKit via des bridges si vous voulez aller encore plus loin.

C’est rare à ce niveau de prix, et c’est un vrai game-changer pour tous ceux qui vivent dans l’écosystème Apple. L’application Roborock est d’ailleurs l’une des plus abouties du marché sur iOS : cartes 3D, programmation fine, suivi en temps réel et mises à jour régulières.

Promotion à ne surtout pas manquer !

Le Roborock Q10 S5+ est actuellement en promotion attractive sur Amazon (Prime = livraison rapide et gratuite) à 229 € au lieu de 429 €, soit 47 % de réduction !

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Stock limité sur cette offre, comme souvent avec les bons plans Roborock. Si vous hésitiez à passer au robot laveur haut de gamme, c’est le moment parfait. Vous allez enfin retrouver un intérieur impeccable sans lever le petit doigt… et même avec la voix de Siri.

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