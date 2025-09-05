Nouveautés Anker, Eufy et Soundcore : AnkerSense View, Robot Omni S2, EufyCam S4, etc

Anker Innovations a dévoilé de nouveaux produits sous ses marques Anker, Eufy et Soundcore. La gamme Anker Prime propose des chargeurs intelligents avec affichage en temps réel, dont un modèle compact de 160W et une banque d’alimentation de 300W. Côté aspirateurs, on trouve le Robot Vacuum Omni S2 avec nettoyage avancé, le Marswalker pour prendre les escaliers, et l’EufyCam S4 avec IA. Soundcore n'est pas en reste avec le Nebula X1 Pro, un cinéma mobile, et un enregistreur vocal IA. Disponibilité prévue dès septembre 2025.

Anker Prime

La gamme Anker Prime propose des chargeurs dotés de l’affichage intelligent AnkerSense View, indiquant en temps réel la vitesse de charge et la température. Parmi eux, un chargeur de 300W peut alimenter trois appareils simultanément (deux ordinateurs portables comme les MacBook Air et Pro et un smartphone, comme l'iPhone 16 Pro Max). La banque d’alimentation Prime 300W de 26 250 mAh se recharge à 250W via deux câbles USB-C de 140W ou une base de 150W.

Anker sort également le chargeur multi-ports de 160W, le plus compact au monde, capable de charger un ordinateur portable, une tablette et un smartphone en répartissant la puissance entre trois ports USB-C.

Une station de charge sans fil 3-en-1 Prime, compatible Qi2.2 25W avec refroidissement actif, et une station d’accueil Prime prenant en charge trois écrans en 8K sont aussi annoncées.

Eufy

Sous la marque Eufy, Anker présente le MarsWalker, un robot doté de quatre bras capable de transporter un aspirateur robot entre les étages, évitant ainsi d’acheter un appareil par étage ou de le porter soi-même. Équipé d’un système de chenilles, le MarsWalker grimpe les escaliers (droits, en L ou en U) en transportant l’aspirateur, qui peut ensuite nettoyer ou rejoindre sa station pour vider son bac, laver sa serpillière ou se recharger. Il cartographie la maison en 3D et est compatible avec plusieurs modèles Eufy, bien que les détails précis manquent. Lancement prévu au printemps 2026, sans prix annoncé.

Eufy dévoile aussi le RoboVac Omni S2, compatible avec le MarsWalker, prévu pour janvier 2025 aux États-Unis à 1 599 $ (pas de prix encore pour la France). Ce modèle haut de gamme offre une aspiration de 30 000 Pa, une pression de serpillière de 1,5 kg, une brosse anti-emmêlement, une détection d’obstacles avancée et un système de parfum (agrumes, basilic, etc.). Sa station autonettoyante vide le bac, lave et sèche la serpillière, et remplit le réservoir d’eau.



Côté innovations logicielles, Eufy AI Core, un agent IA domestique, anticipe plus de 100 scénarios (livraisons, intrusions) pour renforcer la sécurité.

La caméra EufyCam S4, avec objectif 4K et double lentille 2K, offre une couverture panoramique et des détails faciaux jusqu’à 15 mètres. Précommande à 329 € dès aujourd’hui, tandis qu’AI Core arrivera plus tard cette année.

Soundcore

Sous Soundcore, le Nebula X1 Pro, vidéoprojecteur cinéma mobile avec moteur optique tri-laser, qui prend en charge Dolby Vision et Dolby Atmos. Il sera lancé sur Kickstarter le 23 septembre.



Enfin, un enregistreur vocal IA, qui retranscrit les conversations, sortira d’ici fin 2025.