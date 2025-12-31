Les meilleurs accessoires Mac pour 2026

Votre Mac mérite mieux qu'une utilisation basique. Entre productivité décuplée et protection optimale, ces accessoires transforment l'expérience au quotidien. Que vous soyez sur MacBook Air, Pro ou iMac, voici les équipements incontournables du moment. Que vous aimez un MacBook Air, un MacBook Pro, un Mac mini ou un iMac, de la puce M1 à la puce M5 (et futures générations), tout est compatible.

Si Apple propose un ordinateur et un système d'exploitation en parfaite symbiose pour travailler, étudier, se divertir ou jouer, de nombreux utilisateurs ont besoin d'un accessoire ou deux pour améliorer leur productivité.





Logitech MX Master 4

La souris préférée des pros Mac. Son ergonomie étudiée s'adapte parfaitement à la main, tandis que la molette MagSpeed parcourt 1 000 lignes par seconde en silence. Les huit boutons personnalisables par application (Photoshop, Final Cut, Excel) changent vraiment la donne. Une valeur sûre qui peut durer des années.

MX Anywhere 3S

Pour les plus petites mains ou les voyageur, la MX Anywhere 3S reprend l'essentiel des fonctionnalités de sa grande soeur dans un format plus compact et à un prix plus doux. La molette débrayable est particulièrement agréable, et tous les boutons sont personnalisables grâces au logiciel Logi Options+.

Apple Magic Trackpad USB-C

Pour les puristes de l'écosystème, rien ne remplace l'original. Sa grande surface vitrée reproduit tous les gestes Multi-Touch de macOS avec une fluidité inégalée. La technologie Force Touch détecte différents niveaux de pression pour enrichir l'interaction. Il s'agit du meilleur dispositif de pointage sur Mac : le Magic TrackPad est pensé pour macOS, et macOS et fait pour le Magic Trackpad. L'intégration parfaite avec le système a un prix, mais elle en vaut la chandelle. Un must-have.

Chargeur Anker Zolo 140W

Oubliez le chargeur Apple encombrant. Ce modèle exploite la technologie GaN pour concentrer 140W de puissance dans un format compact. Ses multiples ports USB-C et USB-A rechargent simultanément MacBook Pro, iPhone et iPad sans compromis sur la vitesse. La solution d'alimentation idéale pour les nomades. Pour en savoir plus, notre test est disponible.

SSD Samsung T7 Shield (1To/2To)

Le stockage Apple coûte une fortune, ce SSD externe résout le problème élégamment. Ultra-rapide en transfert, il résiste aux chutes, à l'eau et à la poussière (IP65). Parfait pour Time Machine ou pour monter directement vos vidéos 4K sans ralentissement. Un investissement rentable face aux tarifs de stockage interne d'Apple.

Hub Satechi On The Go 7 en 1

Ce hub résout le plus gros problème des adaptateurs classiques : la longueur du câble. Il est livré avec deux câbles détachables : un court qui se range directement dans le boîtier pour une portabilité maximale, et un câble d'un mètre parfait pour garder votre bureau bien rangé. Le hub peut se coller derrière votre MacBook et même en MagSafe sur un iPhone. En plus de cette flexibilité géniale, il offre toute la connectique nécessaire : HDMI 4K, charge USB-C PD, deux ports USB-A de données et les lecteurs de cartes SD/Micro SD. C'est le compagnon de voyage ultime.

Lampe de bureau BenQ Screenbar Pro

Cette lampe se pose en équilibre sur le haut de votre écran (iMac ou moniteur externe) sans prendre de place sur le bureau. Elle éclaire votre espace de travail sans créer de reflets sur l'écran grâce à une conception optique asymétrique. Elle ajuste automatiquement sa luminosité et sa température de couleur pour réduire la fatigue oculaire. Enfin, le détecteur de présence intégré fait en sorte que la lampe s'allume et s'éteint automatiquement. Un confort visuel qui change tout lors de longues sessions. Notre test de la lampe BenQ Screenbar Pro est disponible.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.