Test de la BenQ Screenbar Pro : une excellente barre d'écran

La BenQ ScreenBar Pro est une barre lumineuse haut de gamme conçue pour améliorer votre confort de travail devant un écran. Pour rappel, une barre d'écran à réduire la fatigue oculaire en fournissant une lumière douce et uniforme sur tout le bureau, tout en minimisant les reflets sur l'écran. Avec son design épuré et ses performances d'éclairage impressionnantes, elle se pose comme une référence sur le marché. Mais son prix élevé est-il justifié ? Découvrons-le ensemble dans ce test.

Un design minimaliste et une construction premium

Dès le premier regard, la ScreenBar Pro séduit par son look élégant et discret. Ses lignes épurées et son aluminium brossé s'intégreront parfaitement à votre setup, que vous ayez un iMac, un Pro Display XDR ou un écran PC.

Comme vu lors du test de son prédécesseur, la Screenbar Plus, la qualité de fabrication est au rendez-vous, avec des matériaux nobles comme l'alliage d'aluminium qui assurent une excellente durabilité. On apprécie particulièrement le système de fixation malin et sécurisé, qui permet d'installer la barre en un clin d'œil sans risquer d'abîmer votre précieux écran. BenQ vend également un support pour insérer une webcam.



La ScreenBar Pro est vendue avec un câble USB-C plat de 1,8 mètres et un adaptateur secteur de 15W ; n'espérez donc pas la brancher à votre Mac car la puissance ne sera pas suffisante ou intermittente. Il est tout à fait possible d'utiliser un autre adaptateur à condition de respecter les 15W de puissance minimum sinon il n'est pas possible d'atteindre la luminosité maximale. On regrette simplement le câble ne soit pas amovible et soudé à la ScreenBar Pro.

Une puissance et une couverture lumineuse au top

Avec ses 1000 lux de luminosité maximale, la ScreenBar Pro se place parmi les barres lumineuses les plus puissantes du marché. De quoi éclairer efficacement votre plan de travail, même dans une pièce sombre. La couverture est également généreuse, avec une zone d'éclairage uniforme pouvant atteindre 85 x 60 cm. En somme, les promesses sont respectées et la barre est très efficace.

Fini la fatigue oculaire lors de vos longues sessions de travail ou de jeu ! La lumière diffusée est douce et non-éblouissante, préservant votre confort visuel. Et grâce à la certification Low Blue Light et Flicker-Free, vos yeux sont protégés de la lumière bleue nocive et des scintillements — même si ces allégations sont difficilement vérifiables.

Des fonctionnalités bien pensées, malgré quelques lacunes

La ScreenBar Pro intègre des fonctionnalités bienvenues au quotidien, comme le capteur de mouvement qui allume/éteint automatiquement la barre quand vous vous placez devant, ou encore l'ajustement automatique de la luminosité en fonction de la lumière ambiante. Les réglages de température de couleur (2700 à 6500K) et d'intensité se font via des commandes tactiles directement sur la barre.

Malheureusement, le réglage de température de couleur n'est jamais gardé en mémoire donc il faut le resélectionner chaque fois que la luminosité change automatiquement. On regrette également l'absence d'une télécommande, qui aurait été appréciable à ce niveau de gamme pour ajuster l'éclairage à distance. Des points qui ternissent un peu l'expérience utilisateur, même s'ils sont loins d'être rédhibitoires.

Un prix élevé, principal point faible

Vendue autour de 140€, la ScreenBar Pro n'est clairement pas donnée. Bien qu'elle offre des prestations haut de gamme, on peut questionner son rapport qualité-prix face à des alternatives certes moins performantes, mais deux à trois fois moins chères.

Un positionnement tarifaire qui la réserve aux utilisateurs les plus exigeants, prêts à mettre le prix pour s'offrir le nec plus ultra. Les autres devront se contenter de modèles plus abordables, quitte à sacrifier un peu de puissance ou de finition. Dans tous les cas, c'est un produit qui est durable et BenQ est connu pour son SAV ; comme avec les produits Apple, on achète un excellent produit qui va durer.

Verdict : une excellente barre lumineuse, pour qui peut se l'offrir

La BenQ ScreenBar Pro est incontestablement une excellente barre lumineuse, qui conviendra parfaitement aux utilisateurs Mac comme PC. Son design, ses performances et sa qualité de fabrication en font l'une des meilleures références du marché, voire la meilleure.

Mais son prix élevé est un frein majeur qui limitera son adoption. Difficile de la recommander les yeux fermés quand on trouve des modèles certes moins aboutis, mais au rapport qualité-prix bien plus intéressant. Si vous pouvez vous l'offrir, foncez.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.