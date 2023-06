iOS 17 surveille votre distance de l'écran pour réduire la fatigue oculaire

iOS 17 et iPadOS 17 embarquent une nouvelle fonctionnalité appelée "distance de l'écran" qui peut vous avertir lorsque vous tenez votre iPhone ou votre iPad trop près de vos yeux pendant une période prolongée. Apple explique que cette fonctionnalité facultative a été conçue pour aider à réduire le risque de myopie chez les enfants en encourageant de bonnes habitudes de lecture, tout en aidant également à réduire la fatigue oculaire en général.

Comment ça marche "distance de l'écran"

Vous l'avez certainement vu à plusieurs reprises sur Reddit ou Twitter, une partie de ceux qui sont passés à iOS 17 ont souvent un message leur indiquant qu'ils tiennent leur iPhone trop proche de leur visage.



Lorsque la fonctionnalité est activée, vous recevrez un avertissement indiquant que "l'iPhone est trop près" si nécessaire. Une fois que vous avez éloigné votre iPhone à une distance sûre, une coche apparaîtra à l'écran, et vous pourrez appuyer sur le bouton "Continuer" pour reprendre l'utilisation de votre appareil.

Comment activer "distance de l'écran"

Si vous voulez également avoir cette option pour vous, et surtout pour vos enfants, alors vous pouvez activer la fonctionnalité de distance d'écran, vous pouvez vous rendre dans l'application Réglages, puis dans "Temps d'écran" > "Distance de l'écran". Cette fonctionnalité est disponible sur tous les modèles d'iPhone et d'iPad Pro dotés de Face ID. La nouveauté utilise la caméra TrueDepth qui alimente Face ID pour mesurer la distance entre l'écran et vos yeux. Si vous tenez l'appareil à moins de 25 centimètres de vos yeux pendant une période prolongée, une alerte vous incite à éloigner votre appareil.



Voilà qui vient s'ajouter aux fonctionnalités de santé d'Apple qui ne manque pas une occasion de bichonner ses clients. Alors que Temps d'écran permet de limiter l'usage d'un iPhone ou d'un iPad, la firme avait introduit Night Shift pour limiter la lumière bleue le soir, True Tone pour adapter les couleurs à votre environnement, le mode sombre pour réduire la fatigue oculaire la nuit ou encore le mode concentration pour ne pas être déranger pendant une période définie.

La version finale pour septembre

iOS 17 et iPadOS 17 seront disponibles en version finale plus tard dans l'année, probablement mi-septembre, et ils sont actuellement disponibles en version bêta pour les utilisateurs disposant d'un compte de développeur Apple. Les appareils compatibles avec la fonctionnalité de distance d'écran incluent l'iPhone XS et les modèles ultérieurs, ainsi que les modèles d'iPad Pro de 11 et 12,9 pouces sortis en 2018 et ultérieurement.