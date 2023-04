Tim Cook consulte son temps d'écran au quotidien pour réduire son addiction à l'iPhone

Lors d'une récente interview auprès de GQ, Tim Cook a pris quelques minutes pour évoquer l'addiction au smartphone. Personnellement, il consulte de nombreuses fois son Temps d'écran pour s'imposer des limites.

Une journée sans iPhone ? impossible !

La plus grande addiction de notre siècle, le smartphone ! Comme nous tous, le PDG d'Apple, Tim Cook, sait qu'il doit faire des efforts pour réduire le temps qu'il passe chaque jour à regarder son iPhone.



Interviewé par GQ, il a révélé se servir quotidiennement de la fonction Temps d'écran présente dans tous les appareils de la marque. Une fonctionnalité à retrouver dans les réglages. Grâce à celle-ci, il se rend compte de ses excès d'utilisation et tente de les gommer au fil du temps.



Temps d'écran permet d'avoir un aperçu du temps passé par jour ou par semaine sur son iPhone ou sur tous ses appareils floqués d'une pomme. Ainsi, il est possible d'apercevoir quelles sont les applications auxquelles nous sommes le plus accroc.

Pour ceux qui ont du mal à se limiter, Apple met à disposition des fonctionnalités comme Temps d'arrêt, Limites d'app ou encore Limites de communication. Une fois configurés, ces outils vous forceront à limiter votre temps d'écran. Vous pouvez aussi utiliser le mode concentration pour aller plus loin.

Même si cela peut paraître ironique, Cook affirme qu'il ne souhaite pas que les gens utilisent trop leurs téléphones. Selon lui, passer plus de temps à regarder son iPhone qu'à regarder une personne dans les yeux est une mauvaise chose. Pas sûr que la sortie du futur premier casque AR/VR d'Apple aille dans ce sens…



Déclaration marketing ou réel discours de sincérité, quoi qu'il en soit, cela a le mérite de nous rappeler au combien il est important de se limiter le temps passé à regarder son smartphone même si dans le monde actuel, cela paraît quasi impossible.



Quelle est l'application que vous utilisez le plus chaque jour ?