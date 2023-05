iOS 17 : l'écran de verrouillage va devenir révolutionnaire !

Le 5 juin au soir, Apple va présenter les nouveautés logicielles qui vont débarquer à la rentrée. Dans le lot, on retrouvera la prochaine mise à jour majeure pour l'iPhone : iOS 17. Si nous avons eu plusieurs informations intéressantes à propos des nouveautés liées à l'accessibilité, une nouvelle indiscrétion vient de sortir, elle mentionne l'écran de verrouillage et de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver.

L'écran de verrouillage va vous permettre de contrôler vos appareils domotiques

Vous faites probablement partie des millions de français qui utilisent régulièrement, voire quotidiennement, des appareils domotiques comme une ampoule connectée, une prise connectée, une cafetière intelligente... Bonne nouvelle, si vos appareils sont compatibles HomeKit et que vous possédez un iPhone qui sera éligible à iOS 17, vous allez apprécier la nouvelle expérience que nous prépare Apple !



Selon un récent rapport de Mark Gurman de Bloomberg, l'écran de verrouillage d'iOS 17 va être révolutionnaire. En effet, quand votre iPhone se positionnera en orientation verticale, vous aurez l'écran habituel, cependant, quand vous passerez votre iPhone en orientation horizontale, une quantité astronomique de nouvelles informations et possibilités s'afficheront.

Votre écran de verrouillage va vous permettre d'accéder à une tonne d'informations et fonctionnalité après l'authentification Face ID/Touch ID sans avoir besoin de basculer sur l'écran d'accueil. Gurman affirme que vos rendez-vous de calendrier s'afficheront, les prévisions météo des prochains jours, vos notifications et même une interface vous permettant de contrôler vos appareils de domotiques (gestion de la luminosité de vos ampoules, activation/désactivation d'un appareil en particulier...).



L'écran de verrouillage va devenir intelligent et utile sur iOS 17.

Cette initiative d'Apple est principalement liée à un souhait d'améliorer les fonctionnalités de l'iPhone lorsqu'il est posé sur une table ou une table de chevet. L'interface prévue par Apple pour l'écran est un fond noir avec du texte dans un ton plus clair.



Une expérience similaire arrivera par la suite sur iPadOS, mais tout ne serait pas encore prêt pour une disponibilité à la rentrée, on peut donc s'attendre (peut-être) à un lancement différé dans une version de style iPadOS 17.5 ou à un report pour iPadOS 18 en 2024.