Amazon lance les French Days 2026 avec des remises de 10 à 15 € sur une sélection de commandes. Attention, les produits Apple ne sont pas concernés par cette offre, mais les accessoires comme les coques, les batteries et autres chargeurs oui.

Amazon lance les French Days avec jusqu’à 15 € offerts sur votre prochaine commande

La French Week d’Amazon est officiellement lancée. Du 29 avril au 5 mai 2026, le géant du e-commerce propose une offre promotionnelle accessible à tous ses clients français, avec une remise directe appliquée au moment du paiement.



Le principe est simple : pour toute commande d’au moins 50 € portant sur des produits expédiés et vendus par Amazon, un code promo permet d’obtenir une réduction immédiate. Les membres Prime bénéficient de la meilleure offre avec 15 € de remise via le code PRIME15, tandis que les clients non-abonnés peuvent profiter de 10 € grâce au code FRENCHWEEK10. Les deux codes sont à saisir dans la section “Vos cartes cadeaux et bons de réduction” lors de la validation de la commande, avant le 5 mai à 23h59.

Les produits Apple sont exclus, comme d'habitude

Quelques restrictions sont à connaître avant de se lancer. L’offre est limitée à une utilisation par client et ne fonctionne pas avec la commande 1-Click. Elle est également exclue sur un certain nombre de catégories : livres, produits digitaux (MP3, ebooks, applications, jeux en téléchargement), jeux vidéo, cigarettes électroniques, chèques cadeaux, préparations pour nourrisson, ainsi que l’ensemble des produits des marques Apple, Nintendo, Lego, BSH Home, Einhell, Accessory Line S.r.l., Haier et Spin Master. La livraison doit être effectuée vers une adresse en France métropolitaine, avec la même vitesse de livraison sélectionnée pour tous les articles éligibles.



Autre point important, si le montant de la commande venait à passer sous les 50 € suite à un retour ou une annulation partielle, la remise serait automatiquement déduite du remboursement. Le code n’a, par ailleurs, aucune valeur en espèces et ne peut pas être transféré ou réutilisé.



Pour les achats du quotidien ou les emplettes tech planifiées de longue date, l’opération offre une occasion concrète d’économiser jusqu’à 15 € sans condition de catégorie trop contraignante, à condition de bien vérifier l’éligibilité des produits visés avant de valider son panier.

Quelques idées d'achat éligibles au code promo

Si vous cherchez des idées cadeaux ou bien des accessoires pour vos appareils, c'est le moment :

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