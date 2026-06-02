Île-de-France : bientôt un simple coup de carte bancaire pour voyager en bus, métro et RER

Après des années de refus, IDFM revient enfin à la raison. Dès l’été 2026, les voyageurs franciliens et touristes pourront valider leurs trajets en bus avec une simple carte bancaire ou leur smartphone directement dans les trnasports grâce au déploiement progressif du système « Open Payment ».

Il serait temps

Une petite révolution s'apprête à simplifier le quotidien des voyageurs en Île-de-France. À partir de cet été 2026, l’achat traditionnel de titres de transport franchit une nouvelle étape grâce au déploiement progressif du système « Open Payment ». Ce dispositif permettra de valider son trajet directement à l'aide d'une carte bancaire ou d'un smartphone, sans avoir besoin d'acheter un ticket ou de posséder un pass Navigo.



Le déploiement débutera massivement sur le réseau routier. Pour cette première phase, Île-de-France Mobilités a fait le choix stratégique de cibler en priorité les « lignes touristiques ». Ce ciblage judicieux permettra d'accompagner au mieux les visiteurs étrangers et les usagers occasionnels, souvent désorientés par les systèmes de tarification locaux.



D'ici la fin d'année, l'intégralité des lignes de bus de la région devrait être équipée de ces nouveaux terminaux de paiement sans contact. En parallèle, des études techniques sont déjà en cours pour adapter cette technologie au métro, au RER et aux tramways dans un second temps.

Ce projet de modernisation s'inscrit dans un calendrier précis. Le réseau francilien tourne définitivement la page du ticket en carton : depuis le 1er mai 2026, celui-ci n’est plus accepté dans les bus et les trams, et il est banni du réseau ferré depuis le 1er juin. La carte bancaire s'impose donc comme l'alternative idéale pour fluidifier l'accès aux transports.



Le fonctionnement se veut extrêmement simple. Il suffit de présenter son moyen de paiement devant le valideur dédié. En cas de contrôle, la carte bancaire sert de justificatif de voyage numérique. Cette solution, déjà largement éprouvée dans de grandes métropoles mondiales comme Londres, vise à réduire l'attente aux guichets et à offrir une expérience de voyage beaucoup plus fluide et intuitive.



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