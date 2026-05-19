Musk perd son procès contre OpenAI

Le procès très médiatisé opposant Elon Musk à OpenAI s’est terminé brutalement lundi. Après seulement deux heures de délibération, le jury fédéral a rejeté toutes les plaintes de Musk, estimant qu’elles avaient été déposées hors délai.

Elon Musk s'y prend trop tard

Trois semaines de procès, des dizaines de millions de dollars en frais juridiques, des témoignages de Sam Altman, Greg Brockman et Satya Nadella de Microsoft. Et au bout du compte, moins de deux heures de délibération pour clore l’affaire. Le jury fédéral d’Oakland a rendu lundi un verdict unanime dans le procès Musk contre OpenAI : toutes les plaintes d’Elon Musk sont rejetées, non pas parce qu’elles sont infondées, mais parce qu’elles ont été déposées trop tard.



La juge Yvonne Gonzalez Rogers a immédiatement adopté ce verdict consultatif et prononcé la clôture du dossier. Musk avait attendu 2024 pour attaquer en justice, alors que la transformation d’OpenAI en entité commerciale remonte à 2017-2018, période durant laquelle il siégeait encore au conseil d’administration et participait lui-même à des discussions sur un éventuel modèle à but lucratif. Le délai de prescription de trois ans était dépassé. Fin de l’histoire, du moins pour ce tribunal.

Musk, lui, a immédiatement qualifié la décision de “formalité de calendrier” sur X et annoncé son intention de faire appel. Son avocat Marc Toberoff a quitté le palais de justice en lançant un seul mot aux journalistes : “Appel.” L’équipe de Musk réclamait jusqu’à 180 milliards de dollars de dommages, le renvoi d’Altman et Brockman, et le démantèlement de l’entité commerciale d’OpenAI. Rien de tout cela ne sera accordé.



Pour OpenAI, valorisée à plus de 850 milliards de dollars, c’est un soulagement considérable à un moment critique où a société prépare une introduction en bourse. Altman sort de ce procès sans condamnation, et sans que le tribunal ait jamais eu à se prononcer sur l’accusation centrale : OpenAI a-t-elle trahi sa mission originelle au profit de quelques initiés ?