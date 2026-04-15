MacBook Neo : « Nous ne voulons pas vendre de la camelote »

Dans une nouvelle interview accordée à Tom’s Guide, deux hauts dirigeants d’Apple, John Ternus (SVP Hardware Engineering) et Greg Joswiak (SVP Worldwide Marketing), se sont livrés avec une franchise rare. Ils ont notamment défendu la stratégie du MacBook Neo, évoqué les plus grands « flops » de l’histoire d’Apple, et partagé leur vision sur l’avenir du spatial computing.

Le MacBook Neo : une approche radicalement différente

Interrogé sur ce qui distingue le MacBook Neo des ordinateurs portables concurrents dans la même gamme de prix, John Ternus a été très direct :

Les produits avec lesquels le Neo est en concurrence sont en plastique. Vous pouvez littéralement les plier. Ils sont extrêmement bon marché parce qu’ils ont coupé partout : un nickel ici, un quart de dollar là, un dollar ailleurs… Tout pour réduire le prix.



Nous, nous avons choisi une autre voie : proposer un produit à prix plus accessible, mais avec une vraie valeur, une vraie qualité Apple.

Il a insisté sur le fait qu’Apple refuse de « vendre de la camelote » et a dû concevoir le génial MacBook Neo « de zéro », en combinant l’expertise accumulée sur les Mac, iPhone et iPad avec les technologies Apple Silicon.



Un mois après son lancement, le MacBook Neo semble être un succès commercial, ce qui valide cette stratégie.

Les plus grands flops selon Apple

À l’occasion des 50 ans d’Apple, les deux executives ont également été invités à revenir sur les plus grands échecs de l’entreprise.



Greg Joswiak a cité le premier MacBook Air de 2008 :

« Nous ne sommes pas parfaits. Nous allons faire des erreurs. Steve le disait : personne ne réussit à tous les coups. Mais quand ça ne marche pas, on se relève, on se retrousse les manches et on se demande ce qu’on va faire pour changer les choses.

Même si ce MacBook Air est devenu iconique, Joswiak rappelle qu’il « ne s’est pas très bien vendu » à son lancement. La faute à une fiche technique trop pauvre et à un design trop fin, qui a fait peur aux clients lambdas. Les versions suivantes ont prouvé qu'il y avait un marché pour l'ultra-portable, le MacBook Air M5 actuel étant le plus vendu de sa catégorie. Et le plus performant !



John Ternus a quant à lui évoqué le lancement chaotique d’Apple Maps en 2012 :

C’était une entreprise ambitieuse, et ça a été cahoteux au début. Mais l’équipe n’a jamais arrêté de travailler, de pousser, d’améliorer. Aujourd’hui, Apple Maps est absolument incroyable. Si vous avez une vision et que vous êtes persévérants, vous pouvez transformer un mauvais départ en quelque chose de grand.

Ils auraient pu mettre le Mac Pro 2013 selon nous, ainsi que le Vision Pro. Les deux étaient très performants à leur sortie, mais trop chers.

Sur les Apple Glasses et le spatial computing

Interrogé sur les rumeurs d’Apple Glasses, Greg Joswiak a répondu avec prudence mais conviction :

Il y a une certaine inévitableté à combiner le monde numérique et le monde physique. C’est ce que le spatial computing représente. Je ne peux pas vous donner de calendrier, mais cette convergence est inévitable.

À Cette interview montre une Apple lucide sur ses erreurs passées, mais toujours convaincue de sa philosophie : privilégier la qualité et l’expérience utilisateur plutôt que de simplement baisser les prix.Le MacBook Neo semble être l’incarnation actuelle de cette approche : un produit accessible, mais résolument « Apple ».



Voici la vidéo complète :

On attend désormais un iPhone Neo et un iPad Neo, a minima.