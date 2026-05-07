Microsoft tente de comparer ses PC à 700 € au MacBook Neo

Microsoft a commandé une étude pour tenter de démontrer que les PC Windows à 700 € surpassent le MacBook Neo. Une conclusion qui paraît surtout orientée, tant l’écart réel entre les deux propositions reste sujet à débat.

MacBook Neo : Microsoft paie une étude pour prouver que les PC Windows font mieux

L’arrivée du MacBook Neo à 699 € a clairement mis de la pression sur les fabricants de PC Windows. La réponse de Microsoft ne s’est pas fait attendre, la marque à commandé une étude comparative à un cabinet spécialisé. Problème, les biais sont difficilement dissimulables.



Le cabinet Signal65 a publié début mai un rapport intitulé “Windows 11 PCs Compared to MacBook Neo”, financé et commandité par Microsoft. L’objectif déclaré est de montrer que plusieurs PC Windows disponibles dans l'offre étudiante de Microsoft, notamment le Lenovo IdeaPad Slim 3x, le HP OmniBook 5, le Lenovo Yoga 7i ou encore le HP OmniBook X Flip, offrent un meilleur rapport qualité-prix que le dernier Mac abordable d’Apple.

Sur le papier, l’étude s’appuie sur des benchmarks standards de l’industrie. Le problème, c'est que nous savons tous que c'est sur tout le reste qu'Apple est injouable. La qualité de fabrication en aluminium, la discrétion thermique, la précision du trackpad, la cohérence de l’expérience logicielle, la batterie, l’absence de logiciels préinstallés et la durée du support système ne figurent pas dans les tableaux de Signal65. Ce sont pourtant des arguments centraux dans le choix d’un MacBook pour de nombreux utilisateurs. Ce sont tous les critères sur lesquels Apple excelle historiquement.



Microsoft tente également de compenser par des bundles attractifs, en incluant des abonnements Microsoft 365, Game Pass et même une manette Xbox colorée. Un avantage réel pour certains profils, mais qui ne change pas fondamentalement l’équation matérielle et qui ne permet toujours pax aux PC Windows à tarif équivalent de rivaliser avec le MacBook Neo.

Le MacBook Neo est injouable dans sa catégorie

Si la concurrence proposait des alternatives au même niveau, ou supérieures, nous serions les premiers à le reconnaître. Mais en l’état, le MacBook Neo reste sans véritable rival dans cette gamme de prix. Sauf rejet de l’écosystème Apple, difficile de ne pas se laisser tenter par ce MacBook, surtout avec un budget d’environ 700 €, voire 600 € pour les étudiants.