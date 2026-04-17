Le MacBook Neo est en rupture de stock en avril

Un mois après son lancement, le MacBook Neo à 699 € continue de rencontrer un succès fulgurant. Apple fait face à une demande si forte que la plupart des configurations sont désormais indisponibles pour une livraison en avril.

Situation des stocks en France

Sur l’Apple Store français, les commandes passées aujourd’hui pour le MacBook Neo ne seront livrées qu’à partir du 5 mai 2026 au plus tôt. Cela concerne :

Tous les coloris (Rose poudré, Jaune agrume, Argent, Indigo…)

Les deux capacités de stockage de base (256 Go et 512 Go)

Certains Apple Stores physiques disposent encore de stocks limités dans quelques coloris, mais la majorité des boutiques n’auront plus de disponibilité avant le 11 mai. Chez les revendeurs tiers (Fnac, Darty, …), les délais de livraison sont également repoussés d’au moins une semaine, sauf chez Amazon qui peut le livrer le jour même ou le lendemain.



Aux USA, il faut également attendre début mai pour en avoir un, signe que l'engouement est planétaire.



À noter : aucun modèle reconditionné du MacBook Neo n’est encore disponible sur la boutique Apple Reconditionné en France.

Pourquoi un tel succès ?

Le tout nouveau MacBook Neo, équipé d’une puce A18 Pro (version bridée) et de 8 Go de RAM, séduit par son excellent rapport qualité/prix. Tim Cook avait d’ailleurs déclaré après le lancement qu’il s’agissait de la « meilleure semaine de lancement jamais enregistrée pour les premiers acheteurs de Mac ».

Face à cette demande inattendue, Apple a déjà augmenté ses prévisions de production pour 2026, passant de 5-6 millions à 10 millions d’unités.



Cependant, la marque rencontre un dilemme : elle utilise des puces A18 Pro « binned » dont les stocks sont limités. Si la demande continue à ce rythme, Apple pourrait devoir relancer la production de cette puce ou passer plus tôt à l’A19 Pro pour le prochain MacBook Neo.

Ce que cela implique pour les acheteurs

Si vous souhaitez un MacBook Neo rapidement, il est conseillé de vérifier régulièrement les stocks en boutique ou de passer commande dès maintenant, en acceptant un délai de livraison en mai. Les configurations les plus demandées (certaines couleurs ou le modèle 512 Go) risquent de rester en tension pendant plusieurs semaines.



Les résultats financiers du T2 2026, qui seront publiés le 30 avril, devraient apporter plus de précisions sur le succès commercial du MacBook Neo.

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