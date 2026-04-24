MacBook Neo : Apple révèle les coulisses de sa vidéo d’introduction magique ! 

Les fans d’Apple sont toujours sous le charme du MacBook Neo lancé en mars 2026. Ce portable d’entrée de gamme à 699 € a battu des records de ventes, en partie grâce à sa vidéo de présentation « Hello, MacBook Neo ». Aujourd’hui, Apple partage le making-of complet, qui dévoile le savant mélange d’effets pratiques et d'images générées par ordinateur - CGI (computer-generated imagery) - qui rend cette vidéo si envoûtante.

La vidéo originale « Hello, MacBook Neo »

Rappelez-vous la vidéo originale du MacBook Neo. Sur une musique entraînante (« Presto » de Hark Madley), la vidéo commence par une séquence stylisée où des mains humaines assemblent le MacBook Neo pièce par pièce :

On voit d’abord le châssis en aluminium recyclé nu.

L’écran 13 pouces Liquid Retina arrive ensuite : ses couches internes sont compressées et étirées de façon spectaculaire avant de s’emboîter parfaitement dans le capot supérieur.

Les touches du Magic Keyboard pleuvent ensuite une par une pour former le clavier.

La vidéo montre ensuite l’intérieur : la puce A18 Pro, puis une série rapide d’usages quotidiens (Logic Pro, Safari, jeux, Apple Intelligence) pour prouver sa puissance.

Le tout met en avant les quatre couleurs vibrantes (Silver, Blush rose, Citrus jaune, Indigo bleu), le toucher premium de l’aluminium et l’intégration magique avec l’iPhone. Une vraie déclaration d’amour au design Apple, simple, joyeuse et addictive.

Le making-of : comment Apple a créé cette magie ?

Dans la vidéo « Behind the Scenes » publiée récemment, Apple montre le travail en coulisses :

Mélange CGI + effets pratiques : les mains sont réelles (avec un modèle professionnel pour les gestes fluides). Elles manipulent souvent un objet physique réel (un prototype ou une forme verte) pour capturer les ombres, reflets et mouvements naturels. Le MacBook Neo visible à l’écran est ensuite remplacé numériquement par un modèle 3D ultra-détaillé (basé sur les fichiers CAO d’Apple).

: les mains sont réelles (avec un modèle professionnel pour les gestes fluides). Elles manipulent souvent un objet physique réel (un prototype ou une forme verte) pour capturer les ombres, reflets et mouvements naturels. Le MacBook Neo visible à l’écran est ensuite remplacé numériquement par un modèle 3D ultra-détaillé (basé sur les fichiers CAO d’Apple). Transitions cachées : les changements de forme (coins arrondis, finitions) utilisent le pouce ou des mouvements de main comme « wipe » pour masquer les coupes.

: les changements de forme (coins arrondis, finitions) utilisent le pouce ou des mouvements de main comme « wipe » pour masquer les coupes. Roto, tracking et clean-up : beaucoup de rotoscopie (découpage précis) autour des doigts pour intégrer parfaitement le modèle CG. Des glows subtils aident à fondre les éléments.

: beaucoup de rotoscopie (découpage précis) autour des doigts pour intégrer parfaitement le modèle CG. Des glows subtils aident à fondre les éléments. Éclairage et matériaux : les équipes ont travaillé sur les reflets de l’aluminium recyclé, la fluidité des animations internes de l’écran et les détails tactiles (clics du clavier, charnière).

Le résultat est un équilibre parfait : ça reste crédible et tactile tout en étant visuellement spectaculaire. Apple prouve une fois de plus son expertise en storytelling produit.

Rappel des caractéristiques techniques du MacBook Neo

Puce : A18 Pro (puissante pour l’IA, le multitâche et même un peu d’édition 4K légère)

Écran : 13" Liquid Retina (500 nits, 1 milliard de couleurs)

Mémoire : 8 Go unifiée

Stockage : 256 Go ou 512 Go

Autonomie : jusqu’à 16 heures

Poids : environ 1,23 kg

Autres : Wi-Fi 6E, FaceTime 1080p, Spatial Audio, Touch ID

Idéal pour les étudiants, le bureau, le streaming et l’écosystème Apple.

Prix en France (avril 2026)

MacBook Neo 256 Go → 699 € (voire moins avec l’offre éducation à 599 €)

Version 512 Go + Touch ID → 799 €

Ce MacBook Neo démocratise le Mac tout en gardant l’ADN premium Apple. La vidéo et son making-of renforcent encore le désir de l’avoir entre les mains !



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