Apple a vendu plus d'un million de MacBook Neo sur T1 2026

Le MacBook Neo rencontre un succès fulgurant. Selon IDC, Apple a expédié 1,1 million d’exemplaires de son nouveau MacBook d’entrée de gamme lors du premier trimestre 2026, malgré une disponibilité limitée à seulement trois semaines (mise en vente mi-mars). Un lancement record qui surpasse largement les débuts des MacBook Air M5 et MacBook Pro M5.

Un carton commercial total

MacBook Neo : 1,1 million d’unités (en seulement 3 semaines)

MacBook Air M5 : plus de 900 000 unités (sorti en mars 2025)

MacBook Pro M5 : 550 000 unités (sorti fin 2025)

Les expéditions ont fortement accéléré dès début avril, signe d’une demande très soutenue. Le modèle a particulièrement bien marché aux États-Unis (44 % des volumes) et en Inde, où les revendeurs ont même manqué de stock.

MacBook Neo : l’iPhone SE des ordinateurs portables

Apple a frappé fort avec un positionnement prix agressif :

Prix de départ : 599 $ (environ 699 € en France)

Soit 45 % moins cher que le MacBook Air d’entrée de gamme actuel

Châssis aluminium premium

Écran 13" Liquid Retina

Puce A18 Pro (au lieu d’une puce M)

8 Go de RAM

Ce choix permet à Apple d’attaquer enfin le segment des ordinateurs portables à moins de 700 €, où la marque était quasi absente jusqu’ici.

Un enjeu stratégique majeur

Selon Counterpoint Research et IDC, le MacBook Neo pourrait faire passer la part de marché d’Apple dans le segment 400-699 € de 2 % à environ 15 %. Il cible non seulement les primo-accédants, mais aussi les petites entreprises et les marchés émergents comme l’Inde.

Le succès du Neo risque également de cannibaliser les ventes des anciens MacBook Air M1/M2/M3 encore soldés, tout en renforçant considérablement la présence d’Apple dans l’éducation et chez les consommateurs.

Réactions de la concurrence

Dell a déjà riposté en lançant un XPS 13 à 699 $, citant explicitement l’arrivée du MacBook Neo comme preuve d’une forte demande pour des ordinateurs premium abordables.



IDC prévoit un « très gros pic » de livraisons au trimestre en cours, Apple ayant renforcé sa production pour répondre à la demande.



Le MacBook Neo est déjà disponible sur l’Apple Store et chez les revendeurs (Fnac, Darty, Boulanger, Amazon). Avec son prix sous les 700 € (et en promotion à 669 € sur Amazon), il devient le Mac le plus accessible de l’histoire récente et devrait particulièrement séduire les étudiants, les familles et les TPE/PME.



Conclusion, le MacBook Neo n’est pas seulement un nouveau produit, c’est potentiellement le plus important lancement Mac d’Apple depuis des années pour conquérir de nouveaux clients.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.