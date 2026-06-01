Dell relance le XPS 13 : un ultraportable pour concurrencer le MacBook Neo

Dell a profité du Computex 2026 pour faire son grand retour sur le segment des ultraportables avec une nouvelle génération du XPS 13. Ce modèle modernisé et allégé se positionne comme un concurrent direct et plus abordable face au MacBook Neo d’Apple.

Le plus léger de Dell

Comme le note le communiqué officiel, le nouveau XPS 13 est le plus fin et le plus léger jamais conçu par Dell, avec seulement 12,7 mm d’épaisseur et un poids plume d’1 kg. Il adopte un châssis en aluminium usiné CNC très premium et propose un écran tactile de 13,4 pouces en définition 2,5K (2560 x 1600), avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 500 nits.

Dell propose deux grandes familles de configurations :

Une version d’entrée de gamme disponible dès juillet, équipée d’un processeur Intel Core 5 (Wildcat Lake), 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cette version sera particulièrement intéressante pour les étudiants avec un prix de lancement à 599 $ (jusqu’en septembre), puis 699 $ en prix normal.

Des versions plus puissantes qui arriveront un peu plus tard dans l’été, équipées des processeurs Intel Panther Lake (Core Ultra Series 3), avec jusqu’à 32 Go de RAM.

Dell a également amélioré la connectique avec la présence de ports Thunderbolt 4, et a intégré le plus grand trackpad haptique jamais vu sur un Surface ou un XPS. L’ordinateur mise sur un excellent équilibre entre finesse, performances et autonomie.



Avec ce XPS 13, Dell montre clairement son ambition de reconquérir le segment premium des ultraportables, en proposant un produit plus accessible financièrement tout en conservant une finition haut de gamme. Apple et son excellent MacBook Neo sont prévenus, mais macOS a toujours l'avantage côté logiciel, avec une optimisation qui est loin devant celle de Windows.